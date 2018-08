Investissements – L’«iGuide» pour attirer l’international

Madagascar entre dans le site web dynamique de la CNUCED afin d’accroître son image. Le site a été lancé officiellement hier.

Promotion. Les potentialités et les atouts de la Grande île seront mieux connus à l’international. Inséré dans le site « www.theiguides.org » de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le développement), l’« iGuide » Mada­gascar sera en ligne incessamment, aux côtés de nombreux autres « iGuide » des autres pays. Des représentants de la Commission économique pour l’Afrique et de la CNUCED, ont présenté les détails de cet outil numérique, hier au Carlton.

L’Economic development board of Madagascar (EDBM) au grand complet, a apporté quelques éclaircissements conceptuels aux représentants du secteur privé, du patronat et du secteur public, invités à la présentation. « C’est un site de présentation de la Grande île, un outil qui permettra la mise en relation directe des investisseurs malgaches avec des investisseurs étrangers. Et Madagascar a plus que besoin de se faire connaître à l’international », précise Tantely Rahoeliarivahy Rajobson, présidente du Conseil d’administration (PCA) de l’EDBM. L’ «iGuide » Madagascar vient compléter le site web actuel de l’EDBM, qui vend déjà la situation économique et

les opportunités d’affaires dans le pays. « L’iGuide suit un certain canevas. Il permet aux investisseurs et opérateurs de faire la comparaison directe entre plusieurs pays. Celui de Madagascar sera présenté en trois langues, en anglais, français et malgache », explique Johary Rajosefa, directeur des services aux investisseurs de l’EDBM.

Améliorations

L’assistance a demandé des actions proactives dans la mise en ligne de cet outil. Inclure encore plus d’autres points essentiels tels que le décret MECIE, condition sine qua non pour tout investisseur, l’approche régionale locale ou encore les ressources en formation professionnelle. Les représentants de la CNUCED ont, par ailleurs, fait remarquer que, mis en ligne depuis 2012, le site

« www.theiguides.org » a fait ses preuves dans d’autres pays d’Afrique, des Caraïbes ou d’Asie. « Le site n’apportera pas tout de suite de réponses à tout mais évoluera au fur et à mesure. Et tout le monde est invité à apporter des perfectionnements. L’essentiel est que l’outil contribuera à simplifier les démarches ou encore des recherches spécifiques », souligne Joseph Baricako, de la commission économique pour l’Afrique. L’EDBM a relooké son site web, a conçu une application mobile, des améliorations qui viendront compléter l’iGuide Madagascar.

Des guides sectoriels et régionaux pour Vakinan­karatra et la région Est sont également disponibles. « Tout ceci mène à une construction d’images positives de Mada­gascar. C’est surtout l’objectif », ajoute l’EDBM. Une délégation coréenne viendra au début du mois prochain. Des retombées positives sur la vanille, le litchi ou encore le saphir, sont entre autres, enregistrées.