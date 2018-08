Hotel Le Louvre – Serge Ramiandrasoa Band relance les « Saturday night fever »

Un rendez-vous nostalgique qui promet d’enchanter les fêtards férus de disco de la capitale. C’est une soirée retro festive et chaleureuse que le Serge Ramiandrasoa Band réserve au public, demain soir à partir de 19 h à l’Hôtel Le Louvre Antaninarenina. Une charmante épopée dans le temps, en musique et en danse.

Ces retrouvailles avec Serge Ramiandrasoa et son groupe conquerront le public par leur jovialité. Un vibrant hommage à cette époque festive des années 60 et 70, ce cabaret-concert rendra hommage au fameux « Saturday night fever ». Une toute nouvelle formule dansante donc que Serge Ramiandrasoa Band proposera dans la joie et la bonne humeur, essentiellement aux rythmes du disco.

Envoûtant les mélomanes par ses interprétations des grands standards de la musique et laissant la part belle à un répertoire qui invite continuellement le public à danser, Serge Ramiandrasoa Band exultera autant qu’il charmera par sa prestation tout au long de la soirée. Amateur de danse et de moment mélodieux, le groupe festoiera ponctuellement avec le public de la capitale au-delà de ce rendez-vous.