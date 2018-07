Tourisme – Les Seychelles en opération séduction

Les professionnels seychellois du secteur sont passés à La Réunion la semaine passée. Leur objectif est d’attirer toujours un peu plus de touristes réunionnais.

Les clichés sont tenaces. Des plages (parfois les plus belles de la planète), des eaux limpides et des cocotiers, les Seychelles ont tout de la parfaite carte postale balnéaire. Oui, mais pas que. L’archipel peut aussi se vanter de détenir un étonnant trésor vert beaucoup moins connu du grand public.

« Nous avons fait de gros efforts pour proposer aujourd’ hui une grande variété de produits touristiques », résume ainsi Bernadette Willemin, la directrice du marché

« Europe » et « Réunion » au sein de l’Office du tourisme des Seychelles. Les équipes du STB, l’équivalent de notre IRT, ont passé la semaine à La Réunion, accompagnées d’opérateurs seychellois pour un « Road Show » ambitieux au plus près des agents de voyages réunionnais. « Nous sommes ici dans une logique de formation et de pédagogie. Mieux les opérateurs réunionnais seront informés, et mieux ils pourront vendre la destination. Une bonne connaissance de notre offre est tout à fait primordiale. Nous tenons à bousculer les clichés et les idées reçues », reprend Bernadette Willemin, ravie de l’opération. « Les échanges sont intéressants. Il y a une vraie demande. Parce que les Seychelles suscitent de l’intérêt et de la curiosité. »

« Faire mieux… »

Les Seychelles accueillent près de trois cent cinquante millie touristes par an. Mais seuls entre cinq mille et six mille Réunionnais font le court voyage. « Et c’est

encore trop peu », juge Bernadette Willemin, « nous devons faire mieux ». À moins de trois heures d’avion, la destination est pourtant facilement accessible. Air Austral assure deux liaisons directes par semaine entre Gillot et l’aéroport international de Victoria, la capitale située sur l’île de Mahé. La compagnie aérienne réunionnaise propose, par exemple, des billets à moins de 300 euros pour cette période de grandes vacances en juillet et août.

Si l’on s’en tient au rapport distance-prix, il est moins onéreux de se rendre aux Seychelles qu’à Maurice. Mais les Réunionnais préfèrent encore très largement l’île sœur. La destination a la réputation d’être chère. « Les coûts d’exploitation sont différents », justifie Stéphane Vilar, le manager général, de l’Hôtel Avani, un 4 étoiles, fleuron de l’industrie touristique seychelloise avec ses cent vingt quartre chambres, « mais nous avons beaucoup travaillé sur cette question des prix. Les choses changent. Nous sommes aujourd’hui beaucoup plus compétitifs. Nous proposons un très beau produit avec des prix qui restent accessibles. »

Stéphane Vilar reconnaît bien volontiers que les Réunionnais sont encore très peu nombreux à passer leurs vacances dans son hôtel. Il aimerait aussi que ça change. « Il y a du travail. C’est pour cela que nous sommes là. »

