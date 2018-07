Tennis – Succès du tournoi Toliara Sands

Avec trente participants, toutes catégories confondues, le tournoi Toliara Sands a rencontré un joli succès. Les finales se sont disputées le dimanche 15 juillet.

Une grande première pour le club de tennis militaire de Toliara à Betela. Le tournoi ouvert aux vétérans, jeunes et enfants, toutes catégories confondues, a remporté un vif succès par le nombre des participants, trente inscrits, et la qualité du tennis pratiqué, pour une cinquantaine de matchs programmés sur sept jours. Le tournoi Toliara Sands (projet minier qui exploite de l’ilménite), dont la première édition a pris fin dimanche, contribuera au développement du club de tennis militaire mixte de Toliara (CTMMTO) et du tennis régional. Que ce soit pour le plaisir ou pour la compétition, ce club a vécu une semaine à l’heure de la petite balle jaune.

De quoi réjouir le président du club, le colonel Rakotonandrasana, qui l’a vivement exprimé lors de la remise des récompenses.

« L’objectif du tournoi est de permettre aux joueurs de tester leur niveau et surtout de découvrir parfois de futurs talents », explique le président du club. Chez les pépinières hommes, le petit Nirina a battu Agé en cinq jeux contre trois. En finale du simple dames, Valérine Nomenjanahary a battu Marie Élisa en deux sets (6/0- 6/0). En finale des plus de 35 ans hommes, Christophe a dominé Lalaina par deux sets à rien (6/4 – 6/3). Dans la catégorie double messieurs vétérans la paire Christophe-Andry a battu en deux sets le duo colonel Rakotonan­drasana-Daniel. Enfin, dans le simple hommes, la victoire est revenue à Russel Napoke qui a battu en finale Maroso (6/2-2/6-6/1).

Fédérateur

La remise des prix a vu les finalistes largement récompensés grâce à la générosité du sponsor officiel, Toliara Sands, représenté par son nouveau directeur général, Jean Bruno Ramahefarivo nouvellement installé à ce poste, qui est également un pratiquant de la discipline. Il a remis les six trophées aux gagnants, des balles de tennis et un filet pour le club. Il a souligné dans son allocution qu’à partir de l’année prochaine, le tournoi changera de nom, car Toliara cessera d’exister en devenant « Base Toliara », la nouvelle appellation de la société minière.

Jean Bruno Ramahefarivo a mentionné que la société Toliara Sands avait effectué la phase d’exploration. Le géant minier australien, Base Resources, qui est le nouveau partenaire stratégique, va se consacrer, par le biais de Base Toliara, à l’exploitation de ce gisement minier à Andranobe, prévue démarrer au cours de l’année 2021.

Considérant que le sport est conçu comme un élément central de la culture moderne et surtout comme un facteur fédérateur, le nouveau responsable de Base Toliara a terminé ainsi son intervention: « Avec la récente progression du projet, nous allons intensifier nos relations avec les parties prenantes en tenant compte également de notre contribution dans le développement du sport dans cette région. » À l’issue de la remise des prix, rendez-vous est pris pour l’an prochain pour le tournoi Base Toliara, avec l’objectif de passer de trente à soixante joueurs issus des différents clubs de la ville, qui vont en découdre pendant sept jours.

Francis Ramanantsoa