Projet Ambatovy – Cinq ans de ristournes à payer

Le président Rajaonarimampianina a annoncé l’effectivité des ristournes revenant aux Collectivités territoriales décentralisées touchées par l’exploitation.

Enfin. Une nouvelle qui ravit vingt-et-une communes de la région Est et Alaotra Mangoro, impactées directement et indirectement par le projet d’exploi­tation d’Ambatovy. « Tenez-vous bien, quarante huit milliard huit cent sept millions d’ariary (48 807 000 000 ariary) seront versés par la compagnie minière Ambatovy aux communes touchées par cette exploitation de nickel et de cobalt, à titre de ristournes », a annoncé le président de la République Hery Rajaonarimampianina, samedi à Toamasina, devant les représentants des communes, des autorités et de la population de la région Est. C’était pendant la cérémonie d’inauguration de salles de classe anticycloniques, financées par le gouvernement japonais dans quatre districts de la région Est.

Cette somme équivaut aux ristournes de cinq années d’exploitation du projet Ambatovy (2012-2017), installé depuis 2012 dans la Grande île. Les principales communes bénéficiaires sont celles qui sont concernées par les sites d’exploitation minière, l’usine d’exploitation, celles par lesquelles passent des pipelines d’acheminement des matériaux et enfin celles indiquées comme touchées indirectement par l’exploitation. Ambohibary, Andasibe, Morarano-Gara, Ambohi­tandro, Mahatsara, Toamasina-Suburbaine, Ambalarondra, Ambatovola-Gara, Ambina­ninony, Ampasimadinika-Manambolo,Ampasimbe, Anivorano-Est, Beforona, Fanandrana, Antsampanana, Ranomafana-Est, Vohipeno-Razanaka,Vohitranivona, Brickaville, Toamasina-Commune urbaine et Moramanga seront, de ce fait, réparties selon ces quatre catégories.

Volonté réelle

Le président du projet Ambatovy, Stuart McNaughton était à Toama­sina, témoignant sûrement de la volonté d’exécuter cette annonce présidentielle. Cinq ans effectivement se sont écoulés pour amener à ce stade de paiement de ristournes. Pour l’heure, aucune autre précision n’a encore émanée du projet Ambatovy sur l’échéance de paiement. La présidence de la République, indique dans un communiqué que « pour cette année, exceptionnellement, 20% seront débloqués immédiatement afin de pouvoir faire démarrer les travaux de construction d’infrastructures. Sur les 2 % de redevances minières versées au budget général de l’État, 1,6 % de ristournes iront aux collectivités décentralisées, communes, régions, et provinces, 10% des ristournes pour le Fonds national de péréquation et 90% pour les Collectivités Décentra­lisées concernées », précise encore la présidence.

Ainsi, la Commune rurale d’Ambohibary bénéficiera de 10 milliards d’ariary, la région Alaotra Mangoro de 9,600 milliards, et la région Atsinanana de 6,256 milliards. Sur ces sommes, 70% seront consacrés à la construction d’infrastructures. Un arrêté ministériel entre trois ministères, servant de cadre légal, est sorti en décembre 2017, détaillant les procédures et les étapes à suivre dans le paiement de ces ristournes. Le ministère des Finances et du budget répartira les dites sommes aux communes, selon l’arrivée de l’ordre des recettes au Trésor.