Infrastructure – Les constructions à réglementer aux abords de la rocade

Les travaux de construction de la rocade Est/Nord-Est commencent. Les bailleurs interpellent sur la nécessité de réglementation des abords de la route.

Les constructions aux abords de la rocade Est et Nord-Est, reliant Amoron’Akona à Andranobevava, et passant à Ambohimahitsy, Nanisana, seront limitées. La ville d’Antananarivo sera exposée aux inondations, si jamais, le remblayage n’est pas réglementé, après la livraison du chantier. « La capacité de rétention d’eau baisse avec le remblayage. Nous devrons redéfinir l’usage de ces zones aux alentours de la rocade qui sont composées, en grande partie, de marais et de rizières pour éviter que l’eau se déverse dans la grande ville, étant donné qu’elles se trouvent en hauteur », prévient Lucien Rakotondrapanana, chef de service de l’urbanisme auprès du ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF), maître d’ouvrage.

L’ambassadeur de France, Véronique Vouland-Aneiniau, n’a pas manqué de toucher mots à cette problématique lors de son discours, dans le cadre de la cérémonie du lancement des travaux de construction de la rocade Est et Nord-Est à Amoron’Akona Ambohi­mangakely, hier.

Préventions

« Ces rizières ont une fonction de stockage et d’évacuation d’eau de pluie. Ce risque hydraulique a été pris en compte dans le dimensionnement de la route, mais sous réserve que les abords de la route ne soient pas trop fortement remblayés. J’attire votre attention sur la nécessité de réussir le programme d’aménagement concerté des abords de la rocade », indique-t-elle.

Des experts français ont été envoyés à Madagascar, au début de ce mois, pour travailler la réalisation du plan avec les techniciens du MATSF. Les études, composées, entre autres, de l’aménagement hydraulique, de la superficie d’occupation, ne sont qu’à leurs débuts.

« Nous commençons les études, dès maintenant, pour que le plan d’aménagement et de gestion aux alentours de la rocade soit disponible lorsque l’infrastructure est fonctionnelle », reprend ce technicien. Autour du boulevard de Tokyo, les superficies à construire sont limitées à 600 hectares, selon le plan d’urbanisme détaillé du By-Pass, sorti récemment. Le but est de prévenir la dégradation de la route et les risques d’inondation.

Interruption des indemnisations

Les travaux de construction de la rocade Est/Nord-Est financés par l’Union européenne, l’Agence française de développement, la Banque européenne d’investissement, vont commencer, en dépit de l’interruption de l’indemnisation des propriétaires des terrains à bâtir, que l’ambassadeur de France a soulevé dans son discours. « On démarre dès demain le remblai. On a suffisamment de libération foncière aujourd’hui pour démarrer les travaux. C’est vrai qu’il y a des détails à voir, mais tout devrait être réglé avant la fin de l’année », souligne Jean Louis Sion, directeur d’Agence, Agence de Madagascar de l’Entreprise Sogea Satom qui réalise les travaux. Le directeur général de l’Aménagement du territoire, Gérard Andriamanohisoa, indique que le paiement reprendra d’ici peu. Cette rocade Est/Nord-Est, d’une longueur de 8,250 kilomè­tres disposera de quinze arrêts bus, d’éclairage public, de quatre giratoires, de cheminement mixte pour piétons et cyclistes, bordé par un rideau d’arbres. Des infrastructures d’assainissement, à savoir des bornes fontaines, des sanitaires et des lavoirs seront également construites dans douze fokontany touchés par ces travaux.