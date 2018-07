Dessin – Un mois de portrait à l’IKM

Le centre culturel du Tour Sahavola ou IKM à Antsahavola propose diverses activités autour du portrait durant le mois d’août. D’autres animations meubleront aussi l’IKM.

L’art du portrait sera mis en avant du 4 au 31 août à l’IKM, le centre culturel du Tour Sahavola à Antsahavola. Le concept se dénomme « Un mois de portrait » durant lequel diverses activités s’y dérouleront.

Les artistes adeptes de cette discipline de dessin qu’est le portrait, regroupés dans l’association Varatava, exposeront leurs œuvres pour l’occasion. Une exposition permanente pour apprécier ou s’acquérir le fruit de leur travail, moyennant le prix que ça vaut. Et chaque jeudi, une projection vidéo des différentes techniques pour réaliser un portrait, sera au programme. S’ensuit un débat pour favoriser les échanges entre les participants. Deux séances de dessin, plus précisément de portrait, se tiendront les samedis 4 et 11 août, en début de matinée.

Mahery, le portraitiste donnera une notion sur la façon de réaliser un portrait robot, les après-midis des vendredis 17 et 24 août. Chris Apache animera un atelier de peinture les samedis 18 et 25 août pour donner une notion sur l’aquarelle et aussi pour faire quelques démonstrations. Quelques artistes connus sous leur griffe comme Apache, Farah, Arachn, Tsou, et autres, s’offriront en spectacle dans « Live speed painting », les après-midi du 7 et 14 août, et aussi dans la matinée du 18 et 25 août. Ils vont réaliser en un temps record quelques œuvres sous les yeux du public. Du 13 au 25 août, les talentueux en matière de portrait peuvent se mesurer dans le cadre d’un concours spécialement organisé pour eux, et les lauréats gagneront des prix lors de la journée de clôture prévue le 1er septembre. « Un mois de portrait » sera l’occasion de se faire faire son portrait-minute par des artistes doués.

Activités de vacances

« Le but de cette organisation est de diversifier les activités du centre pendant les vacances. La plupart des programmes sont gratuits, d’autres demandent une participation symbolique. Je sollicite les intéressés à s’inscrire dès maintenant parce que les places sont limitées. Pour de plus amples informations, nous restons disponibles sur place ou sur notre page facebook », explique Sitrakiniaina Raveloarimanana, chargée d’événements culturels de l’IKM. « Un mois de portrait » est à sa première édition et prendra un rythme annuel.