Cyclisme – Trophée Tafita – Victoire de Jean Marc Rakotonirina

Après le championnat d’Analamanga et le Trophée de l’Indépendance en juin et en attendant le cham­pionnat national, Tafita Cycliste Club a organisé une course baptisée Trophée Tafita ce dimanche. Elle s’est tenue sur la route nationale 7 avec l’arrivée comme d’habitude à Imerinkasinina.

Le coureur du club FCSA Jean Marc Rakotoniriana a remporté le trophée. Il a bouclé les 111km en 3h07’37’’. En sprint final, Célestin Rakotohasimbola de VCA a franchi en deuxième la ligne d’arrivée (3h08’15’’), cinq secondes avant Alain Sandratriniavo de CCPAM (3h08’21’’). Le premier cycliste du club organisateur Fano­mezantsoa Tokiniaina a terminé au pied du podium (3h08’26’’), suivi de Bruno Randrianarimanana de FCA (3h08’38’’).

En VTT, le trophée est revenu à Hervé Rakotonan­drasana du CCPAM qui a parcouru les 111km en 3h08’40’’. Il a été talonné par Nambinintsoa Rabenjamina de VCA (3h10’01’’) et Julien Randrianantenaina de CCPAM (3h19’42’’) est venu complèter le podium.

Les vétérans ont disputé, à leur tour, une course sur une distance de 50km et le coureur de FCA, Ravonji­niaina a franchi en premier la ligne d’arrivée (2h25’00) loin devant ses poursuivants, Jacky Rakotomalala (2h27’02’’) en deuxième position et Rakotondrazana de CCPAM (2h28’30’’) à la troisième place.