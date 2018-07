Conjoncture – Rajaonarimampianina passe à l’offensive

Les différents travaux des projets présidentiels prennent forme. Hery Rajaonari­mampianina a lancé le chantier de la rocade Est et Nord Est hier.

Investissement. Le paysage d’Antananarivo est en phase de mutation. Les travaux de construction de la rocade Est et Nord Est et de la pénétrante urbaine au nord d’Antananarivo ont débuté hier. Le président de la République, Hery Rajaonari­mampianina a posé la première pierre de cette route longue de 8,250 kilomètres à Amoron’Ankona, Ambohi­mangakely. Une occasion pour le chef d’État de lancer un clin d’œil à la population tananarivienne. « Le président de la République est conscient de la souffrance du peuple. Pourquoi il ne le saurait pas ? Nous voulons changer Antananarivo, nous voulons changer le niveau de vie de sa population », déclare-t-il dans son discours d’inauguration.

Dans son offensive de charme, le président de la République énumère les différents chantiers réalisés et en cours de réalisation dans l’agglomération d’Antana­narivo. Il a cité entre autres la route Tsarasaotra-Ivato et Andohatapenaka-Ivato, d’une longueur totale de 37 kilomètres. « Les projets que nous menons ne se limitent pas seulement à cette route. Nous avons plusieurs projets qui dépassent la commune urbaine d’Anta­nanarivo (…) La population d’Antananarivo a longtemps attendu le lancement officiel de ce grand projet routier urbain, pour améliorer la circulation », a-t-il continué.

Offensive de charme

Pour réaliser ces projets, il réitère la nécessité de changement de mentalité qu’il a lancé à tout un chacun. Lors du lancement des travaux de réhabilitation de la RN 5 en février, il a constaté que «le pays n’a que trop souffert de la pauvreté, non seulement sur le plan économique, qu’au niveau de la mentalité. Elle a engendré beaucoup de maux, tels que la violence, l’insécurité, la corruption, la pauvreté ». Ainsi, il a déclaré à Mananara Nord qu’il fallait procéder à un changement de mentalité pour susciter une ambition collective et la culture de l’émergence. Une déclaration qu’il a renouvelée hier à Amoron’Ankona. « C’est un grand projet qui s’inscrit dans les efforts menés par le Gouvernement afin de résoudre le problème des embouteillages aux sorties d’Antana­narivo, pour le bien de tous, mais qui demande aussi la solidarité et le changement de mentalité de la part de tout un chacun », a-t-il poursuivi.

Depuis quelques semaines, le président de la République a multiplié les sorties médiatiques. De l’accueil du cardinal Désiré Tsarahazana à ses deux premières messes à Antana­narivo et à Toamasina, de l’inauguration du nouveau siège de la centrale d’achats de médicaments à Anosiala, aux cinquante- sept salles de classe à Toamasina, le président de la République Hery Rajao­narimampianina annonce la vitesse supérieure dans son offensive. À l’annonce de l’ouverture du dépôt de candidature par la Haute cour constitutionnelle, les différents états-majors politiques exploitent toutes les opportunités pour amadouer les électeurs. Pour sa part, le président de la République tend à fonder ses arguments sur les efforts menés par son gouvernement. Il semble miser ainsi sur des actions concrètes pour devancer ses concurrents.