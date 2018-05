Vie d’entreprise – Nouveaux managers chez Facto

L’agence de communication Facto-Saatchi and Saatchi change de main. Elle annonce un partenariat avec Gass Creative.

Sedera Randrianjafy prend les rênes de la direction commerciale de l’agence de communication Facto-Saatchi and Saatchi. Ce Trade marketing manager, diplomate et consultant succède ainsi à Solène Soton, ayant occupé le poste depuis quatre ans. «Celle-ci va, en effet, voler sous d’autres cieux après avoir accompli dans les règles de l’art le management de cette direction commerciale, un des piliers de l’agence», souligne François Mandroux, directeur général de l’Agence. «Ravi de faire partie du Groupe Master et hâte de collaborer avec nos clients et partenaires, parce qu’au final notre succès c’est le succès de nos clients», ont été les mots du nouveau directeur commercial. C’était lundi soir au Cinépax Tana Water Front Ambodivona où les clients, collaborateurs et partenaires de Facto-Saatchi and Saatchi ont été conviés pour cette présentation de nouvelle tête à l’agence. Des personnalités marquant la sphère économique de la capitale ont été en effet aperçues à cette soirée. L’Agence de communication veut, par ailleurs, souligner sa contribution dans le domaine de développement des entreprises implantées à Madagascar. Le nouveau partenariat avec l’agence de production audiovisuelle, Gass Creative a été également mis en exergue. Une société dirigée par des jeunes Malgaches ayant des expertises très marquées dans le domaine. La soirée a été clôturée par la projection de la comédie «Game Night ».

Mirana Ihariliva