Nosy Be – Un touriste français grièvement blessé

Un ressortissant français a été admis d’urgence à la clinique Santa Maria de Nosy Be. Ce touriste a été attaqué, dans la maison où il est hébergé à Amporaka, par des cambrioleurs dans la nuit du lundi 14 mai dernier. Il a été grièvement blessé tandis que le gardien a reçu un coup de couteau.

L’attaque a eu lieu vers 22 heures. Après avoir neutralisé le gardien, les cambrioleurs se sont occupés du malheureux touriste français. Ils l’ont roué de coups pour qu’il leur donne tout son argent. Finalement, les bandits ont emporté une somme de neuf millions d’ariary. La victime a été secourue par ses voisins après leur départ, sinon elle serait dans un état critique. En tout cas, le ressortissant français serait hors de danger.

De son côté, la police se démène pour que les auteurs de l’agression suivie de vol soient appréhendés au plus vite. Sa résolution rapide atténuerait l’inquiétude grandissante de la population, en général, et des touristes visitant l’Île aux Parfums, en particulier. Il ne faut pas que l’insécurité s’y installe.

Faniry Ranaivoson