Lemur Trophy – Le parcours réduit à trois jours

Lemur Trophy changera de style pour s’ouvrir à tous les passionnés du raid en voiture tout terrain. La durée de la version 2018 sera réduite à trois jours.

Raid et découverte. Après le succès des deux précédentes éditions qui ont fait découvrir les richesses du grand Sud de Madagascar, le Lemur Trophy modifiera la formule de course de la troisième édition.

L’innovation a pour but de permettre à un plus grand nombre de résidents passionnés d’y prendre part en leur facilitant les conditions de participation. La durée du parcours sur dix jours est un handicap pour la participation des résidents malga­ches freinés par le nombre de jours de mobilisation trop longs, les distances parcourues importantes entrainant aussi des coûts dissuasifs.

Comme solution, les organisateurs changeront la formule en modifiant son concept de Raid « longue durée » en un rallye « week-end ». Lemur Trophy restera tout de même dans son concept : « ce n’est pas une course de vitesse, l’objectif étant de réunir des véhicules avec des pilotes motivés en tout terrain pour découvrir et admirer la diversité, la beauté des paysages de ce pays aux multiples itinéraires» précise-t-il auprès de l’organisation.

Désormais les quatre courses au programme s’étaleront sur trois jours donc en un seul week-end, du 8 au 10 novembre. Les courses se dérouleront cette année dans la ville d’Antsirabe et ses alentours. Les participants arriveront sur place le soir du mercredi 7 novembre. Cette région offrira autour de la ville une multitude de beaux parcours et de difficultés.

Quatre épreuves

Le camp de base restera pour les trois nuits en centre-ville avec des animations locales permanentes. La première épreuve du jeudi 8 novembre sera longue de 80km comportant quatre points de contrôle sur le parcours. Le vainqueur sera celui qui aura parcouru le moins de kilomètre.

Deux épreuves sont programmées le vendredi 9 novembre. Une épreuve de pilotage sur une route très accidentée longue de 5km sera au menu des concurrents dans la matinée. Le pilotage, le respect du matériel et le tracé utilisé seront notés par un jury.

Et l’après-midi sera consacré à une épreuve chronométrée ou gymkhana sur une distance de 3km, composée de virages serrés et d’autres obstacles. Celui effectuant le meilleur chrono sera le vainqueur de cette étape. La quatrième et dernière épreuve du samedi 10 novembre sera une course de régularité de vitesse sur une distance de 120km.

Le parcours sera parfaitement balisé et les concurrents devraient passer par quatre points de contrôle. La proclamation des résultats ainsi que la remise de trophées auront lieu le soir même du samedi. Un hôtel du centre-ville d’Antsirabe sera transformé en un village du Lemur Trophy où on peut apprécier diverses animations. Le trophée de la précédente édition est revenu au Réunion­nais, Jean Thierry au volant d’une HISUN 1000 après six jours de raid. Il a bouclé les 1217km en 42 heures sans crevaison et sans aucun accident ni panne.

Serge Rasanda