Taekwondo – Championnats de Madagascar – Les nouvelles règles désormais appliquées

La Fédération malgache de taekwondo organisera à la fin janvier les champion­nats de Madagascar de combat. Les dates pour l’élection sont avancées.

Organisation tardive. Malgré le conflit interne au sein de la Fédé­ra­tion malgache de taekwondo, la date du championnat de Madagascar en combat ou kyurigi est finalement fixée. Le sommet national comptant pour la saison 2018 se déroulera les 26 et 27 janvier au palais des sports à Mahamasina. Sept catégories seront concernées.

Les phases éliminatoire et finale des pupilles, poussins, benjamins et minimes sont programmées le samedi 26 janvier toute la journée et celles des cadets, juniors et seniors hommes et dames le lendemain. « Nous allons désormais appliquer les nouvelles règles modifiées et actualisées lors de l’assemblée générale de la fédération mondiale en août 2017 », a indiqué Rivo Joachin Rakotobe président de la fédération par intérim et ancien directeur technique national. « Parmi ces modifications, entre autres, la victoire avant fin du temps réglementaire en cas d’avantage de vingt points d’écart en deuxième ou troisième round seulement en phase éliminatoire. Cette règle n’est pas par contre prise en compte en phase finale à partir des demi-finales chez les seniors », a précisé Rivo Rakotobe.

Camp adverse

Les neuf ligues existantes sont toutes invitées selon toujours le numéro un par intérim de la Fédération malgache de taekwondo et quelques unes ont déjà confirmé leur participation à savoir Betsiboka, Boeny, Atsinanana et Alaotra mangoro. Dans l’autre camp des techniciens, les anciens directeurs techniques nationaux, entre autres, le démissionnaire Gilchrist Rakotoson et ses deux prédécesseurs, Narinja Ramanantsoa et Ndimby Pharlin ainsi que d’autres responsables techniques de club, ont dit ne pas avoir vu ni reçu de lettre officielle relative au championnat. De plus, ces derniers exigent d’abord les élections avant de procéder à un quelconque programme d’activités. « Nous allons effectuer une réunion pour discuter de notre position avant de prendre une décision sur notre participation ou non au cham­pionnat », a-t-on appris auprès de ce groupe de techniciens et gradés de la discipline. Quant à la suite du programme d’activités de la fédération, «nous effectuerons dans les plus brefs délais l’assemblée générale élective, dans le premier trimestre. J’ai déjà proposé quelques dates auprès du ministère de la Jeunesse et des sports », a confié Rivo Rakotobe sans vouloir donner de précession.