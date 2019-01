Présentation de serment – Une pléiade d’invités étrangers

Plusieurs hautes personnalités issues des organisations internationales et des pays amis et voisins de Madagascar sont attendus, samedi. Les identités de ces invités sont partiellement connues.

Reconnais- sance. L’agenda des agents diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères sont bien remplis pour les jours qui viennent. À l’occasion de la cérémonie d’investiture du président élu Andry Nirina Rajoelina samedi, plusieurs délégations étrangères sont attendues. Des chefs d’États et de gouvernement, des parlementaires, des représentants d’organisations internationales et régionales ainsi que des personnalités politiques sont annoncés.

Depuis le début de la semaine, la venue de ces invités de marque se chuchote bien qu’aucun détail n’ait été fourni. « La liste officielle sera communiquée en temps voulu», répond le ministère des Affaires étrangères dans son compte facebook. Toutefois, il est annoncé l’arrivée de « plusieurs chefs d’état et de gouvernement ainsi que des représentants officiels des pays amis et voisins de Madagascar ». Hier, un pan de voile s’est levé quant à l’identité de ces hautes personnalités étrangères.

Des représentants des organisations internationales et régionales sont attendus à Madagascar pour assister à la cérémonie de samedi. Présent dès les premières semaines de l’événement du 21 avril, le conseiller spécial du secrétaire général des Nations-Unies, Abdoulaye Bathilly assistera à la cérémonie d’investiture.

Affluence

Il est annoncé qu’il est déjà dans nos murs. Entre autres invités de marque, la venue de Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’Union africaine est confirmée. La Commission de l’océan Indien se fera représenter par Vincent Meriton, vice-président de la République des Seychelles qui en assure la présidence depuis septembre. Il va de soi que la SADC et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) seront de la fête.

Dans les relations bilatérales, les pays « amis et voisins de Madagascar » envoient également des représentants. Pendant ses activités de précampagne, Andry Nirina Rajoelina a effectué une visite au Ghana. Il a été reçu en septembre par le président Nana Akufo-Addo. Lors de la cérémonie de samedi, ce chef d’État présidera une délégation de trente-huit personnes. Dans la même catégorie, l’Île Maurice a mandaté Fazila Jeewa-Daureeawoo , vice Premier ministre pour assister à la cérémonie. Le Japon se fera représenter par le député Akiba, secrétaire permanent du groupe parlementaire Japon-Madagascar. La République populaire de Chine quant à elle, envoie un vice-président de la conférence consultative politique et du peuple Chinois.

Dans sa lettre de félicitation sur l’élection de Andry Nirina Rajoelina, le président de la République française Emmanuel Macron annonce qu’il se fera représenter par son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Nicolas Sarkozy répond également à l’invitation. Outre le président libyen Mouammar el Khadafi, le président de la République française de l’époque a été l’un des rares chefs d’État à avoir reçu Andry Nirina Rajoelina quand il était président de la Haute autorité de la Transition. Nicolas Sarkozy vient ainsi en visite privée « avec quelques conseillers».

La présence de ces hautes personnalités revêt une forte connotation géopolitique et stratégique. Elle témoigne la reconnaissance de la communauté internationale de la validité de l’élection présidentielle de 2018 et surtout de la victoire du nouveau président Andry Nirina Rajoelina.