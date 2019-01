Musique – Quatuor Squad élargit son répertoire

Quatuor Squad innove. Les quatre garçons du groupe travaillent sur des morceaux standards de la musique classique espagnole.

Un défi de plus. Apparemment, le groupe Quatuor Squad adore le challenge. Ses membres composés de Ravo Raboanarison au premier violon, Andry Robison au second violon, Hervais Rabarison à l’alto et Kiady Rakotomalala au violoncelle, n’ont presque pas de limite quand il s’agit d’interpréter des morceaux avec leur instrument de prédilection. Cette fois-ci, la fièvre de la musique classique espagnole les atteint. Le groupe est en pleine préparation de son prochain concert qui se tiendra le vendredi 25 janvier à 18 heures 30, à l’Alliance Française d’Antananarivo. « Le Consulat d’Espagne étant le partenaire officiel de cet événement, des classiques hispaniques seront au rendez-vous. Mais on va également reprendre des classiques standards internationaux et les thèmes appréciés par les jeunes », expliquent-ils.

Pour l’instant, le groupe garde secret son répertoire. Mais une chose est sûre, ce concert s’annonce déjà des plus grandioses pour les grands et les petits.

Marque de fabrique

Quatuor Squad a su brillamment imposer son style lors de ses différentes prestations en interprétant avec des instruments à cordes, des titres qui arrivent à surprendre son public.

« La musique classique n’est pas trop ma tasse de thé, mais le style de Quatuor Squad est différent. Le fait de jouer des morceaux de variété avec des instruments dédiés à la musique classique produit un effet qui me plaît. Ils sont doués à ce que je vois », ressent Sabrina par rapport au style de Quatuor Squad.

Donner des touches classiques à des morceaux de variété devient la marque de fabrique de Quatuor Squad. Rak Roots a collaboré avec ce groupe avec le titre « Ilay silako » qui cartonne sans encombre. La touche particulière de Quatuor Squad apporte une autre dimension à « Baba », le dernier opus de Shyn. Quatuor Squad véhicule une bonne image dans l’univers musical. Le groupe surfe actuellement sur la vague des classiques hispaniques pour créer la bonne surprise en ce début d’année.

17