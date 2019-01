Météo – La saison cyclonique 2018/2019 au point mort

Après une activité rythmée en novembre et décembre, la saison cyclonique 2018/2019 connaît un premier coup de pompe.

Cinq, c’est le nombre de système ayant atteint au moins le stade de tempête tropicale modérée avant la fin de

l’année. Parmi ces cinq systèmes, trois ont atteint le stade de cyclone tropical intense.

La première partie de cette saison cyclonique 2018/2019 fut donc très active.

En revanche, depuis la bascule en 2019, c’est le calme plat. Le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien semble avoir besoin d’un peu plus de temps pour reprendre son souffle, après des mois de novembre et décembre dynamiques.

Lors des deux mois précédents, l’anticipation de l’activité cyclonique fut parfaite. Les épisodes Alcide, Bouchra, Kenanga et Cilida, qui avaient animé les mois de novembre et décembre, furent à chaque fois annoncés avec plusieurs semaines d’avance.

Aucune cyclogenèse

Cette fois-ci, le mois de janvier nous laisse jusqu’à présent dans l’expectative. Les habituels phénomènes ondulatoires modulant l’activité cyclonique (MJO, Onde de Rossby Équatoriale, Onde de Kelvine), n’ont pas eu l’ampleur suffisant pour ré-activer le bassin depuis Cilida.

De plus, une configuration inhabituelle des vents pour l’océan Indien Sud- Ouest (Équateur Météo­rologique d’Alizé), couplée au transit d’une onde de Rossby Extra-Tropicale, ont eu pour effet de défavoriser la cyclogenèse en début d’année.

Les dernières données des modèles de prévision numérique, ne montrent pas de signal de formation

cyclonique à court terme. Cela signifie qu’aucune cyclogenèse ne devrait se déclarer au cours de cette semaine.

Assisterons-nous au réveil de la saison cyclonique 2018/2019, durant la dernière décade de janvier ? Difficile à dire. Les modèles dits ensemblistes, qui permettent d’avoir une vision d’activité à moyen terme, suggèrent « peut-être » une cyclogenèse dans le Sud du Canal du Mozambique vers la fin du mois.

