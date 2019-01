La Réunion – L’épidémie de dengue touche trente mille personnes

Officiellement, « la circulation du virus de la dengue s’intensifie sur l’île de La Réunion, avec une recrudescence significative du nombre de cas signalés », tant et si bien que du 31 décembre au 6 janvier, quarante et un cas de dengue ont été confirmés, qui se sont ajoutés aux cinquante cas de dengue probables ou confirmés

biologiquement référencés sur la période du 17 au 30 décembre…

Aux dernières nouvelles (sources Cire OI, Santé Publique France), c’est le Sud qui remporte la palme de la circulation virale, avec sept cas aux Avirons, quatre à Saint-Louis, 7 à La Rivière Saint-Louis, un à L’Etang-Salé, au Tampon et à La Ravine des cabris, trois à L’Entre-deux et quatre à Saint-Pierre. L’Ouest n’est pas indemne : Saint Gilles les bains (six cas), La Saline (un cas), Piton Saint-Leu trois cas). Le Nord et l’Est ne compte que trois cas en tout dont deux à Saint-Denis et un à Saint-André. Et si ces chiffres ne sont pas effarants pris séparément, ou même quand on ne considère que les six mille sept cent cinquante deux mille cas autochtones biologiquement confirmés depuis début 2018, dans la durée, si l’on ajoute cette dernière donnée aux vingt six mille cas « cliniquement évocateurs estimés » à savoir les fameux « dengue like » qui sont assurément de vrais cas, quand bien même ils n’ont pas été confirmés par une sérologie ou un autre test, on arrive à trente deux mille sept cent cinquante deux personnes touchées par l’épidémie en un an…Les cas autochtones confirmés sont exclusivement des DENV-2

Là ça commence à faire lourd. Car il faut en déduire les cent cinquante neuf hospitalisations, quatre ent soixante dix huit passages aux urgences, vingt six cas de dengue sévères et six morts.

