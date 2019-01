Banque centrale – Bientôt un bureau d’information sur le crédit

Le taux d’inclusion financière est encore faible dans le pays. L’amélioration des systèmes de prêt rentre dans la stratégie de la Banque centrale.

Complémen- taire. La face de l’industrie du crédit à Madagascar se verra prochainement transformé avec la mise en place du premier bureau d’information y afférent (BIC). Bureau qui a été pensé afin d’affermir la fonction de la centrale des risques déjà utilisés par les institutions financières à Madagascar afin de faciliter l’octroi des crédits grâce à des rapports de solvabilité fiables sur les prêteurs. Le lancement de ce nouveau bureau de crédit a été effectué, hier à l’hôtel Carlton par la Banque centrale de Madagascar (BFM) en présence des principaux opérateurs financiers du pays.

Le BIC agira comme une plateforme de base de données dans laquelle les établissements financiers piocheront des informations sur la situation financière d’un éventuel emprunteur une fois que ce dernier aura déposé une demande de prêt auprès de sa banque. « Nous collectons des informations auprès des différents partenaires afin d’établir un état de solvabilité d’une société ou d’une personne en particulier dès lors que la banque dans laquelle la société ou la personne a déposé un dossier de prêt nous a formulé cette demande. À partir de ces données recueillies, la Banque pourra alors rapidement décider si oui ou non le prêt pourra être accordé à cette société ou à cette personne », explique Margherita Gallarello, project manager senior de CRIF, la société experte en registres de crédit chargée de la mise en place de du nouveau BIC.

Depuis l’année dernière, cette société a mis en place une entité locale qui fonctionne sous la supervision de la BFM. Cette collaboration est régie par la loi n° 2017-045 régissant l’activité et le contrôle des Bureaux d’Information sur le crédit.

Risques

Législation qui a pour objectif de garantir l’utilisation des informations recueillies dans le respect des droits reconnus aux consommateurs, notamment de leur vie privée et de leur consentement. Par ailleurs, la contribution du BIC dans le renforcement des tâches de la centrale des risques sera à même, à long terme d’offrir des possibilités de crédit à condition notable, tant pour les grandes entreprises que les particuliers.

« Le BIC produira un rapport de solvabilité fiable, à jour et complèt qui constituera une garantie de réputation permettant aux bons emprunteurs d’obtenir des crédits à taux raisonnable», rassure Alain Hervé Rasolofondraibe, gouverneur de la Banque centrale. Selon ce dernier, l’une des raisons qui explique le taux élevé sur les prêts présentement réside dans les risques autant élevés ainsi que la faible inclusion financière et surtout la moindre motivation des Malgaches à s’engager dans un système de financement à partir de prêt bancaire.

« Selon la simple logique de l’économie d’échelle, plus il y aura de prêteurs, plus les institutions financières pourront baisser le taux d’intérêt. Le BIC et la centrale des risques réunis ont été mis en place afin de faciliter et garantir les procédures de manière à inciter un plus grand nombre à recourir à ce type de financement » conclut-il.