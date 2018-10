Météorologie – Une pluie de grêlons frappe Antananarivo

Un orage intense suivi de grêle a frappé plusieurs quartiers d’Antananarivo. Le phénomène a fait des dégâts.

Des grêlons épais ont couvert plusieurs quartiers d’Antananarivo, hier, enfin d’après-midi. L’épaisseur des couches au sol pouvait atteindre jusqu’à une dizaine de centimètres, dans certains quartiers comme à Itaosy, à Andoharanofotsy, à Ankaraobato ou encore à Alasora. «Ils ont bloqué notre porte. Il a fallu utiliser une pelle pour s’en débarrasser», témoigne Valisoa Rako­tondrazay, habitant à Andoharanofotsy.

Ce violent orage de grêle s’est produit vers 16 heures au Sud et à l’Est de la capitale, mais aussi, en pleine ville comme à Tsimbazaza, à Ankatso, à Ambolokan­drina. Sa durée a varié d’un quartier à un autre. Une vingtaine de minutes à Soavina ou à Alasora, trente à quarante minutes à Anka­rao­bato, à Andohara­nofotsy, les quartiers les plus affectés. Les dégâts dépendaient, également, des quartiers. Il y a ceux qui ont pleuré leurs plantes à fleurs criblées par des grêlons. Les pertes ont concerné plus la survie pour les autres. « Des glaces jonchent les champs de culture des paysans de la commune. Elles ont certainement ravagé leurs légumes », rapporte le maire de la commune de Soavina, Rigobert Rakotoarisoa.

À Ankaraobato, des rizières récemment repiqués ont été également recouverte de grêlons. La grêle a, en outre, cassé des lampes, des fenêtres vitrées, des pare-brise.

Des pluies au rendez-vous

À Tanjombato, la circulation a été bouchée, les rues ont été inondées par une « fausse neige ». Des briques ont été englouties par l’eau dans des rizières.

Cela fait plusieurs années qu’un tel phénomène ne s’est pas produit à Antananarivo. De quoi à étonner plus d’un. « Le vent sifflait trop fort et la taille des grêlons est stupéfiante. Elle ressemble à une pêche. Cela m’effraye », s’exprime une habitante de Tsimbazaza.

Superstitieux, des individus les considéraient comme le signe d’un phénomène apocalyptique. Les explications des prévisionnistes de la direction générale de la Météorologie sont, toutefois claires. « La saison est, maintenant, favorable pour ces pluies de grêlons », précise Lovandrainy Ratovoarisoa, technicien au service de la Prévision météorologique à Ampan­drianomby. Des pluies seront au rendez-vous dans les trois jours à venir, avec l’existence d’un front dans le sud de l’île. « On peut encore s’attendre à une pluie de grêlons », avance Nomen­janahary Andrianjafinirina, technicien de la direction générale de la Météorologie.