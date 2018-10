Kidnapping – Les ravisseurs réclament une forte rançon

En pleine nuit, des ravisseurs ont sévi dans un foyer à Morafeno Tsaratanàna. Ils ont enlevé deux femmes et ont exigé deux cents millions d’ariary.

Attaque à main armée suivie d’un double rapt contre rançon à Tsaratanàna. Dans la nuit du samedi à dimanche, aux alentours de 23h 30, sept bandits munis de fusils de chasse et d’armes blanches ont assailli un foyer dans le quartier de Morafeno.

Après avoir fait main basse sur les liquidités, évaluées à un million d’ariary, ainsi que les objets de valeur à portée de main, les assaillants ont enlevé deux femmes avant de prendre le large. Ces dernières sont âgées respectivement de vingt et trente-cinq ans. De source auprès de la gendarmerie nationale, les ravisseurs ont réclamé la somme faramineuse de deux cents millions d’ariary. Après avoir réussi à se terrer loin de l’agglomération avec les captives, la bande a joint au téléphone les proches de ces dernières, pour revendiquer le kidnapping et lancer les marchandages en mettant la barre très haute.

La captivité des deux otages ne fut en revanche que de courte durée. Sitôt alertées du double enlèvement, les forces de défense et de sécurité locales se sont lancées aux trousses des rançonneurs. Les poursuites ont été conduites par le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Tsaratanàna et le chef du commissariat du district.

Chute libre

Sous pression, les kidnappeurs ont accéléré les négociations avec les proches des captives pour se contenter au final de ce que les familles pouvaient leur offrir.

En moins de vingt-quatre heures, le montant de la rançon exigée n’a cesse de baisser pour chuter jusqu’à dix millions d’ariary, le montant initial exigé au début des négociations divisé par vingt mille.

Alors que les forces de police et celles de la gendarmerie avançaient dans leurs investigations, les marchandages ont été ficelés entre les personnes de l’entourage des deux jeunes femmes enlevées d’une part, et l’escouade de rançonneurs, d’autre part.

Dimanche soir, aux alentours de 19h 30, la bande a relâché les captives sitôt les dix millions d’ariary tombés dans leur escarcelle. Ces dernières ont retrouvé les leurs, saines et sauves. Leur libération s’est effectuée dans la forêt d’Amparihimaina.

De leur côté, la gendarmerie et la police poursuivent leurs enquêtes. L’identification des auteurs du rapt est en cours.