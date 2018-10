Football -éliminatoires Can 2019 – Les Barea à une victoire de la qualification

La participation des Barea de Madagascar à la Coupe d’Afrique des nations passe par une victoire contre les Equato-Guinéens ce jour. Ils ont quatre vingt dix minutes pour marquer l’histoire.

Mission possible. Les Barea de Mada­gascar sont à une victoire près de la qualification à la Coupe d’Afrique des nations 2019. Suite à une précieuse victoire contre la Guinée Equatoriale samedi à Malabo sur une réalisation du capitaine Ima Faneva Andriatsima, les protégés de Nicolas Dupuis ont le moral au beau fixe pour affronter leurs adversaires ce jour à 14h au stade de Vontovorona.

Avec sept points au compteur, Madagascar possède le même nombre de points que le Sénégal, qui a écrasé le Soudan à Dakar sur trois buts à rien. Gagner ce jour contre le Guinée équatoriale (+ 3 points) conduirait les Barea de Madagascar à la CAN 2019 avec dix points même s’ils perdent les deux matches retour contre le Sénégal et le Soudan.

De son côté la Guinée équatoriale, même en considérant une victoire contre le Soudan et une autre contre le Sénégal serait encore à neuf points. Les deux premières places qualificatives pour la CAN seraient pour le Sénégal et pour Madagascar…

…Mais on n’en est pas encore là. La meilleure option pour les Barea de Madagascar c’est de gagner d’abord pour être à dix points. Dans ce cas, ils seraient en course même pour disputer la première place en jouant une sérieuse carte contre le Soudan à Madagascar et une seconde à Dakar contre le Sénégal.

Parcours du combattant

Après la victoire contre la Guinée équatoriale, les Barea de Madagascar qui devaient partir de Malabo avec les Equato-Guinéens, dimanche, n’ont finalement pu partir qu’hier en début d’après-midi. Un vol qui a finalement atterri à 21h à l’aéroport international d’Ivato. Avec cette situation, les deux équipes ont moins de vingt quatre heures pour se mettre en condition avant de jouer.

Selon les dires des responsables de la fédération malga­che de football, le souci causant le retard du vol de ces équipes est en relation avec les autorités tanzaniennes qui ont tardé à donner l’autorisation d’ouvrir l’espace aérien tanzanien à la compagnie aérienne.

D’après les ressentis de quelques joueurs malgaches joints sur les réseaux sociaux, le moral est au beau fixe malgré le retard du vol. Ce qu’ils craignaient c’était de ne pas partir et de jouer le match retour à Malabo même. Ils ont même affirmé que maintenant, ce sont les Equato-guinéens qui sont en sursis.

Au niveau de la préparation de l’accueil du match de ce jour, la FMF a pu distribuer les accréditations et différents badges. Elle a pu aussi gérer au mieux la vente des billets et des invitations à son siège à Isoraka.

Tout un pays suivra de près la rencontre et le public de Vontovorona fera office de douzième joueur. Une journée, où la pluie serait éventuellement au rendez-vous en milieu d’après-midi. Une journée qui pourrait figurer dans les annales du sport malgache.