Rallye – Des observateurs réunionnais attendus

Des officiels réunionnais viendront à l’occasion du 39e Rallye International de Mada­gascar. Des échanges entre le FSAM et la ligue réunionnaise sont en projet.

Dans un communiqué paru dernièrement, la Ligue Réunionnaise de Sport Automobile a annoncé avoir reçu une invitation de la part de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.

Et ce, afin de « suivre en observateur le prochain rallye, qui se déroulera du 20 au 22 septembre, à Moramanga », peut-on lire dans ce communiqué. Il s’agit du Rallye Interna­tional de Madagascar. « Cette invitation vise à nouer des liens entre nos deux instances, pour présenter ensuite aux passionnés de l’île de La Réunion cette épreuve de la Grande île, et par conséquent, inciter les pilotes réunionnais à venir plus tard s’aligner sur cette épreuve », poursuit le communiqué.

Envergure

À la fin du mois de juillet, le président de la FSAM, Jimmy Rakotofiringa, était sur l’île voisine. Il a assisté au Tour Auto, en tant qu’observateur. C’était’occasion de suivre de près le côté organisationnel, mais également d’évoquer de futurs projets communs, à commencer par cette présence d’observateurs réunionnais au RIM.

« Avec la Ligue réunionnaise, nous allons mettre en place un programme pour les juniors. Nous donnerons plus de détails à leur passage au RIM », a soufflé le numéro un de la FSAM, à son retour. La collaboration entre les deux entités prendra ainsi une envergure plus importante prochainement.

Le Rallye International de Madagascar sera à sa 39e édition cette année. La Fédération a décidé de déplacer la course dans la ville de Moramanga, cette fois-ci. Et ce, suite au succès rencontré lors du Rallye de Mangoro, grâce à la qualité des pistes autour de cette localité située à une centaine de kilomè­tres d’Antananarivo.

Avant d’attaquer le RIM, les pilotes prendront d’abord la direction de Mahajanga, à l’occasion du Rallye du Boeny, la semaine prochaine.