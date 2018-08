Maurice – Ammenah Gur-ib-Fakim s’explique

L’ex-présidente démissionnaire s’est expliquée ce mardi 14 août, devant la commission d’enquête. Celle-ci déterminera s’il y a eu usurpation de pouvoir au sommet de l’État.

L’affaire est inédite à Maurice, en cinquante ans de démocratie. L’ex-Présidente Ammenah Gurib-Fakim a été convoquée devant une commission d’enquête chargée de déterminer s’il y a eu usurpation de pouvoir au sommet de l’État, au mois de mars. C’était au plus fort d’une crise entre la Présidence et le bureau du Premier ministre.

Pendant une demi-heure, Ameenah Gurib-Fakim a relaté comment, après la révélation de l’affaire dite « Platinum Card », elle s’est sentie lâchée par le pouvoir. Accusée d’avoir utilisée à des fins personnelles la carte de crédit d’une organisation non gouvernementale controversée, l’ex-présidente avait plaidé une méprise et affirmé avoir remboursé ses dépenses.

Éclaboussée par la presse, mais aussi abandonnée par le gouvernement, elle avait tenté de se tirer d’affaire. Avec maladresse, alors que son rôle est protocolaire, Ameenah Gurib-Fakim a pris sur elle pour créer une commission d’enquête, pensant qu’elle n’était pas la seule à blâmer et que le gouvernement avait aussi sa part de responsabilité.

Manipulée

À la barre des témoins, ce mardi, dans une salle bondée de la Cour suprême à Port-Louis, Ameenah Gurib-Fakim a implicitement admis son erreur tout en ajoutant qu’elle était isolée et que le ministère de la Justice, habilité à la conseiller, lui avait tourné le dos.

C’est à ce moment que des avocats du privé sont entrés en jeu. L’ex-Présidente de Maurice, une scientifique respectée dans la vie, a été certainement mal avisée, et probablement politiquement manipulée.

