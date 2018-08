justice – Le directeur général de l’ENMG remplacé

De hauts responsables de l’École nationale de la magistrature ont été remplacés. Une décision qui ferait suite aux récentes suspicions d’anomalies lors du concours d’entrée à l’ENMG.

De nouvelles têtes. Des dossiers de passations vont être signés dans les prochains jours. Le dernier conseil des ministres a décidé de nommer de nouveaux responsables à la tête de l’Éco­le nationale de la magistrature et des greffes (ENMG).

Au titre du ministère de la Justice, deux décrets nommant le magistrat Miadan­tsata Indriamanga Rako­toa­risoa à la direction générale, et Andriamihaja Rajaona au poste de directeur administratif, financier et de la programmation budgétaire ont été adoptés. Une décision qui implique le limogeage des précédents responsables.

Cette décision serait liée à un « constat de défaillances suspicieuses » relatif au concours de recrutement d’élèves magistrats et de greffiers. Suite à de nombreuses plaintes et doléances reçues après la publication de la liste des candidats admissibles, le ministère de la Justice a diligenté le Bureau de coordination du contrôle des juridictions et des établissements pénitenciers (BCCJEP) pour mener une enquête. La correction des épreuves est ainsi suspendue suite à des soupçons de « trafics d’influence ».

Rassurer

Une source proche du dossier indique que les anciens responsables font actuellement l’objet d’une enquête liée à cette affaire. « Il faut rassurer l’opinion publique que les doléances sont prises en compte et qu’il faut être méritant pour accéder à la magistrature », indique notre source.

Les 6 et 7 juillet, les épreuves d’admissibilité et d’admission se sont déroulées pour recruter des élèves magistrats et greffiers. Le concours d’entrée y afférent est régi par une convention de partenariat tripartite entre l’ENMG, le Bianco et le ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration et des lois sociales (MFPRATLS).

Après enquête, le Bianco a immédiatement provoqué une réunion avec les trois partenaires et le ministère de la Justice. Il a exigé l’annulation du concours, le limogeage du comité d’orga­nisation et du directeur Administratif et financier. La ministre de la Justice a décidé l’application de ces mesures. Le concours est ainsi annulé.

De nouvelles épreuves ont été organisées dont la correction aurait été prévue démarrer le 30 juillet. Suite à des suspicions d’anomalies, la ministre de la Justice a décidé de suspendre les corrections.

La nouvelle Garde des Sceaux s’est donnée comme mission l’assainissement de la Justice et la restauration de la confiance des justiciables. Ainsi, une série de remplacements des hauts respon­sables a été opérée. Elle a posé comme critère la « compétence, rigueur et probité ». Dans cette optique, la décision de remplacement de ces responsables entre également dans la rotation des responsables au sein du ministère de la Justice.