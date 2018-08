Guet – Apens dans l’Anosy – Quatorze personnes trouvent la mort

Dimanche, une embuscade violente entre deux hordes survenue à Beloha, dans la région d’Anosy a fait quatorze morts. La gendarmerie veille au grain.

Un véritable carnage. Dans la région d’Anosy, les habitants d’Ambararata ont assailli ceux de Marotsi­laka, dimanche pour leur dépouiller leurs biens, quarante quatre zébus. Ils étaient plus de trente individus lourdement armés à se lancer dans cette invasion meurtrière. N’ hésitant pas à ouvrir le feu, ils ont froidement exécuté deux membres du fokonolona de plusieurs balles, d’après les informations recueillies.

Au cours de cette expédition, les locaux se sont fait dérober deux fusils de chasse. Sous la menace, ils n’ont osé poursuivre les assaillants que quelques minutes après leur départ du village. Puis, ne voulant pas quand même céder leur bétail aux dahalo, ils ont alerté les hameaux, fokontany et communes voisins pour se mobiliser ensemble. Repérés, les malfaiteurs ont alors été encerclés avec leurs butins.

Aux quatre coins du champ de bataille, des échanges de tirs violents ont éclaté. Dans des circonstances dignes d’un far west, les alliés ont abattu douze individus dans les rangs de leurs adversaires voleurs. Ces derniers se sont retrouvés dépossédés de six fusils de chasse, a relaté un poursuivant qui a participé à cette razzia.

L’affrontement a duré plus d’une heure, d’après les explications reçues. « Les malfaiteurs se sont retirés pendant que les bœufs se dispersaient. Les quarante bovidés ont pu être récupérés », a expliqué un gendarme de la compagnie de Tolagnaro en cours de route vers Beloha.

Le capitaine Faneva passe

Avisés des faits, le capitaine Faneva, commandant de compagnie de Tolagnaro, et le chef de district d’Amboasary sud, vont débarquer dans cette localité. La gendarmerie veillera au grain pour le rapprochement des deux clans pour essayer de rétablir la paix. En fait, les deux groupes ne s’entendent pas depuis bien longtemps. Il ne s’agit pourtant pas ici d’une guerre tribale, le massacre est conséquent à un vol de bœufs, suivant les précisions obtenues au niveau du groupement de la gendarmerie d’Anosy.

« Une opération de pacification et anti-dahalo sera d’ici peu déclenchée dans cette zone jusqu’à Andriry pour débusquer les dahalo qui continuent toujours de sévir », a confié un officier supérieur du groupement.