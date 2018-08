Fonds de propagande – La commission de contrôle accélère

Désignés en Conseil des ministres le 1er août dernier, les membres de la Com­mission de contrôle du financement de la vie politique s’activent.

Compte unique. Les candidats et les partis politiques qui s’engagent aux différentes élections sont tenus de posséder un compte unique de campagne électorale, tenu par le Trésorier désigné à cet effet. Ce dernier est désigné conformément aux dispositions de la loi organique n°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums, dans ses articles 64 et suivants. La première réunion de la Commission de contrôle du financement de la vie politique (CCFVP) s’est tenue vendredi dernier dans les locaux de la Cour des Comptes à Ambohidahy.

Le président de la Com­mission en la personne de Rado Milijaona, magistrat financier à la Cour des comptes a été élu à l’unanimité. Le magistrat est aussi membre de l’Ordre des experts comptables et financiers de Madagascar (OECFM). « La commission est compétente pour contrôler les comptes de campagne conformément à cette loi organique. Les candidats doivent s’engager sur l’existence du compte. Il s’agit des recettes perçues et des dépenses engagées, couvrant la période de six mois avant le mois du scrutin jusqu’à la date de dépôt des comptes », explique Rado Milijaona.

Questionnements

Les membres de cette commission, des magistrats et des experts comptables se retrouvent toutefois face à une discordance des textes. En l’absence de ceux régulant le plafonnement des fonds de campagne, l’objectif de la Commission demeure celui d’assurer la transparence des comptes des campagnes électorales. Mais, les candidats à la prochaine élection présidentielle n’effectueront cet engagement à l’ouverture d’un compte unique qu’à leur date de dépôt de candidature dont la date limite est le 21 août. Ils ont ou auront déposé leur candidature trois mois avant le scrutin. Les textes stipulent une période de six mois d’avant scrutin. Aussi, à partir de quand exactement débute cette précampagne dont les fonds seront contrôlés ?

La deuxième question titillant la curiosité réside dans le fonctionnement même de la Commission de contrôle du financement de la vie politique (CCFVP), qui doit être assuré par le budget de l’État. La loi de finances 2018 ne le stipule pas alors que celle de 2019 doit déjà être présentée au Parlement au mois d’octobre. « Comment survivra alors cette commission pour que ce point n’altère pas sa modalité d’approche ? », se demande un observateur de la Société civile. Des questions qui attendent des réponses urgentes si les élections vont réellement se tenir cette année. « En tout cas, la mise en place de cette Commission de contrôle est indispensable car au moins le principal défi reste la possibilité de capitaliser les acquis dans ce processus de contrôle dans cette chaîne amenant aux élections dans un pays comme Madagascar », justifie le président de la Commission de contrôle du financement de la vie politique.