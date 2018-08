Examen – Le CEPE annulé dans quinze centres d’examen

L’examen du CEPE se déroulait normalement, en général, à l’exception de quelques centres d’examen. Des agents de l’éducation, des grévistes, ont persisté à annuler l’examen.

Des candidats à l’examen du CEPE déboussolés, leurs parents désemparés. Ils ont été privés de la chance d’obtenir ce premier diplôme d’État. Pour cause, des responsables de l’éducation ont annulé les sept épreuves dans quinze centres d’examen, le 14 août. L’un se trouve à Andrango­veratra Sambava, dans la direction régionale de l’Éducation nationale

(DREN) Sava et les quatorze autres, dans la circonscription scolaire (CISCO)

Anosibe An’ala de la DREN Alaotra Mangoro. « Une superviseure provenant de la DREN, qui devait assurer le contrôle du déroulement de l’examen a interdit la tenue de l’examen. Fervente gréviste, elle serait allée jusqu’à menacer le chef de zone d’administration pédagogique (chef ZAP) et le chef de centre, pour arriver à ses fins», informe Herman Davy Manahaka, DREN Sava.

Des chefs de centre, des surveillants, des secrétaires, des correcteurs des centres d’examen à AnosibeAn’Ala, ont choisi, en outre, de ne pas participer à cet examen pour conforter leurs revendications pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants. « Ils ont dit que des enseignants des centres d’examen de la ville allaient se mettre en grève, ce jour là (ndlr : mardi). Et selon eux, organiser cet examen était anti-pédagogique, car les élèves n’avaient pas eu cours depuis quelques mois »,

indique le chef CISCO d’AnosibeAn’Ala, Landry Rakotomanga.

Session spéciale

D’autres sources ont révélé que les sujets d’examen n’avaient pas été acheminés jusqu’aux centres d’examen dans la brousse d’AnosibeAn’Ala. Par ailleurs, des rumeurs ont circulé sur la tenue d’une session spéciale dans cette même CISCO. Dans le chef lieu du district d’AnosibeAn’Ala, l’examen a eu lieu, mais il y a eu beaucoup d’absents. Cent soixante quinze candidats sur quatre cent cinquante huit inscrits, selon le rapport du chef CISCO.

La DREN Alaotra Mangoro est sur le point de faire une investigation. Dans la région Sava, la DREN projette de porter plainte contre le responsable et lui infligera une demande d’explication. « Des mesures conformes à la loi seront prises, s’il est prouvé qu’il s’agit d’un acte intentionnel », prévient Justet Rolland Rabeson, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale.

Ces malheureuses victimes, accompagnées de leurs parents, sont venues nombreuses à leur centre d’examen, hier, dans l’espoir de la tenue de l’examen, dont la réussite est la seule clé qui permettra aux enfants des familles défavorisées de poursuivre les études à moindre coût, dans un collège d’enseignement général public. Rien n’est encore perdu pour eux. « Le ministère va organiser une session spéciale pour nos enfants qui n’ont pas pu assister à l’examen, ce jour (ndlr : mardi). Nous allons vous communiquer ultérieurement les détails, mais nous assurons que nous allons définir la date le plus tôt possible », enchaîne Justet Rolland Rabeson qui remercie, au nom de son département, tous ceux qui ont contribué au déroulement de ce premier examen d’État.

Déroulement normal des épreuves

Les épreuves du CEPE se sont déroulées normalement dans mille huit cent dix huit centres d’examen. Aucune incidence grave n’est signalée dans ces centres d’examen, malgré le maintien de la grève par d’autres enseignants. La plupart des enseignants et personnel administratif désignés pour assurer la surveillance, le secrétariat, la coordination de l’examen, la correction, y ont répondu présents. « Ceux qui ne sont pas venus ont été remplacés par ceux qui étaient sur la liste d’attente », indiquait le ministre de l’Éducation nationale, Horace Gatien, lors du début officiel de l’examen à Antanimbarinandriana, mardi. Les éléments de force de l’ordre et les quartiers mobiles ont assuré la sécurité.