Élection – Cinq candidats remettent leur dossier

Journée riche hier à Ambohidahy où cinq candidats ont déposé leur dossier pour la présidentielle. Parmi eux figurent trois personnalités bien connues à l’image de l’ancien Premier ministre Jean Omer Beriziky ( JOB) venu lui-même s’acquitter des formalités à la Haute Cour Constitutionnelle accompagné de son staff dont l’ancienne ministre Elia Ravelomanantsoa et l’avocat Willy Razafinjatovo. JOB est présenté par le parti Antsika Madagasikara.

Le candidat du Parti liberal démocrate, Saraha Rabeharisoa s’est également présentée à Ambohidahy le jour de l’Assomption de même que Jean Jacques Ratsietison du parti Fahefa-Mividy no Ilain’ny Malagasy ( FMI), le fervent promoteur de la suppression du marché interbancaire des devises.

Deux candidats ont été moins attendus hier. D’abord le vieux cheval de retour de l’Udecma-Kmtp, l’ancien Conseiller suprême de la révolution ( CSR), Solo Norbert Andriamorasata. Absent de la scène politique depuis plusieurs années, l’ancien CSR tente pour la première fois sa chance les 80 piges bien sonnées.

Encore plus inattendue et jamais chuchotée la candidature de l’ancien militaire et enseignant Richard Razafy Rakotofiringa présenté par le parti des jeunes intellectuels pour l’avenir de Madagascar. Pas des plus jeunes non plus, ce candidat sort pratiquement de l’anonymat.

Ils sont maintenant douze candidats à avoir déposé leur dossier à la Haute Cour Constitutionnelle qui examinera chaque dossier avant de publier la liste de ceux qui vont pouvoir s’aligner au départ de la présidentielle du 7 novembre. Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté par la HCC.

Des candidats annoncés ne se manifestent pas pour le moment. Certains ont des problèmes financiers pour s’acquitter de la caution de 50 millions d’ariary.

Le dernier délai de dépôt de dossier de candidature est fixé au 21 août.