Anosibe An’Ala – Un seul centre d’examen du CEPE ouvert

Une mauvaise surprise attendait les responsables de la direction régionale de l’Éducation nationale d’Alaotra-Mangoro. Quatorze centres d’examen de la Cisco d’Anosibe an’Ala, sont restés fermés.

Une mauvaise surprise pour la direction régionale de l’Éducation nationale (DREN) d’Alaotra-Mangoro. Quelques minutes avant le début des épreuves de la matinée du mardi 14 août, il a été signalé que les candidats de quatorze centres sur les quinze constituant la circonscription scolaire (Cisco) d’Anosibe An’Ala, n’ont pas subi les épreuves du CEPE. Soit 1 568 élèves issus d’établissements publics comme privés.

Jusqu’ici, aucune information n’a été fournie officiellement pour expliquer la cause de cette situation qui étonne par son caractère inhabituel. Des indiscrétions affirment que « l’examen du CEPE n’a pas eu lieu car les sujets d’examen n’ont pas été acheminés vers les centres d’écrit ». Interrogés, des responsables au niveau de la DREN répondent que « tous les colis contenant les sujets d’examen et tout ce qui va avec, ont été envoyés et nous avons reçu un accusé de réception (par téléphone) suivi d’une série de garanties émanant de la Cisco d’Anosibe An’Ala assurant que tout allait bien».

À qui la faute

D’autres sources locales mentionnent que la faute en incombe aux responsables au niveau des zones administratives et pédagogiques de la Cisco d’Anosibe An’Ala. « Bien que nous ayons insisté, ils ne sont pas venus récupérer les colis pour on ne sait quelle raison. »

Selon les statistiques officielles fournies par les responsables locaux, la Cisco compte 1 851 candidats inscrits pour le nombre total de son effectif réel. Ce qui signifie que seuls 283 ont été présents à la session contre 1 568 absents, soit 15,28%. Outre les débats et les vives discussions, d’aucuns se demandent quel mode de calcul de pourcentage d’admis serait adopté pour les résultats officiels dans cette circonscription. Sous un autre angle, certains souhaitent l’ouverture d’une enquête sérieuse sur ce « drame ».