Tourisme et Innovation – L’Application « Fafy » lauréat

Le groupe Axian et l’EDBM a organisé un concours d’innovation pour déve­lopper le secteur tourisme. Les trois premiers ont reçu leurs prix.

Fenosoa Miora Razafi­man­dim­bilaza a gagné le concours de développement d’application sur « Le Tourisme et Innovation pour Madagascar », organisé par le groupe Axian et l’EDBM, lancé le 3 juin dernier. « L’application que j’ai développé veut résoudre un problème précis dans la chaîne d’approvisionnement dans le secteur hôtelier. Elle s’adresse aux responsables logistiques d’hôtel et de restaurant, aux paysans et aux opérateurs », explique le lauréat. Ce dernier est parti du fait qu’il y a une non conformité de l’offre par rapport à la demande. Les touristes, en effet, recherchent le confort et l’offre doit être à la hauteur des besoins.

L’application proposée contient ainsi l’offre disponible, partant de la quantité de légumes au choix du meilleur prix proposé sur le marché des légumes. Celle, développée par le gagnant du concours est indiquée être disponible sur toutes les plateformes telles que l’Application store, Play store, Mobiogénie ou Aptoide, et même à chaque coin de rue. « Les kiosques que l’on retrouve un peu partout dans la ville d’Antananarivo par exemple, offrant des transferts de fichiers de chanson ou d’application, peuvent être des supports de communication de cette application Fafy », explique encore Fenosoa Miora Razafi­mandimbilaza. L’application résout également les problèmes d’anonymat que l’on rencontre souvent sur les réseaux sociaux.

Essor

Soixante-cinq jeunes hommes et femmes ont manifesté leurs intentions de participer au concours, mais treize ont finalement soumis leur projet. « Le projet devait être réaliste pour un déploiement futur. Le secteur du Tourisme étant en plein essor, les idées innovantes devraient amener vers un développement effectif », a expliqué hier Johary Rajosefa, directeur des services aux Investisseurs de l’EDBM, à la remise des prix aux lauréats hier au siège de l’EDBM à Antaninarenina.

Les trois applications primées, à savoir « Nemote » en seconde place, et l’application Tourisme Dago, bénéficieront d’un appui et du soutien du groupe Axian et de l’EDBM.

« Un hébergement local gratuit et une connexion internet pendant un an sont offerts au premier prix. Les trois applications primées obtiendront, avec les autres participants, une session d’accompagnement et de coaching mentoring. Ils seront en outre, fortement accompagnés dans la communication », explique Carole Rakotondrainibe, Business development manager et entrepreneurship program du groupe Axian.

Ce groupe a mis en place un programme de soutien et d’accompagnement aux porteurs de projets innovants. L’EDBM continuera de développer le partenariat touristique en appuyant la formalisation des projets des finalistes au concours. L’application gagnante se fera connaître auprès des hôtels et restaurants du

pays par EDBM. Un autre concours sur la thématique de l’« Agriculture et Innova­tion » sera lancé prochainement, dans le même esprit.