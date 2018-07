Rugby – Sylver Cup – La Zambie prive Madagascar de finale

Les Makis n’ont pas fait le poids face aux Zambiens en dernière journée de la Sylver Cup, zone Sud. La Zambie et l’Algérie joueront la finale, dernière étape pour accéder en groupe A.

Pas de finale pour la Gran­de île. Mada­gascar reste dans le groupe B. Les Makis échouent dès la phase de groupe de la Coupe d’Afrique de rugby XV pour le groupe B ou la Sylver Cup.

Lors de la troisième journée, ce samedi, au stade Leopard’s Cage à Mufulira de Zambie, les protégés de Noé Mboazafy Rakotoarivelo alias Razily et de Hajasoa Maminarivo Andriamaro dit Mamy Kely se sont inclinés de justesse face aux Zambiens sur leur pelouse, par 29 à 31. Jouant à domicile, les Zambiens ont été avantagés d’une part, par leur gabarit et, d’autre part, par le fait de jouer devant leurs spectateurs, synonyme de seizième joueur.

À l’issue des matches de groupe, la Zambie s’installe en tête de poule de la zone Sud d’Afrique, après avoir arraché deux victoires en autant de rencontres. Ce pays a battu le Botswana sur le score de 32 à 12 lors de la première journée, le dimanche 8 juillet.

Madagascar n’a pu, cette fois, faire mieux que la deuxième place après une large victoire en deuxième journée, face au Botswana sur le score net de 64 à 18, et la courte défaite de ce samedi face à l’équipe hôte. Le Botswana complète le podium de la zone Sud.

Passeport pour la Gold Cup

Meilleure au classement final, la Zambie représentera la zone Sud après avoir validé son ticket pour la grande finale continentale du groupe B ou la Sylver Cup. Quant aux résultats des matches du groupe de la zone Nord qui se sont déroulés à Toulouse en France, l’Algérie termine en tête du classement final.

Après un parcours sans faute, les Algériens ont disposé des Ivoiriens par 26 à 13 lors de la troisième journée de ce samedi. Les Fennecs ont déjà battu les Sénégalais, lors de la première journée du dimanche 8 juillet, sur le score de 18 à 14, les Sénégalais.

La Côte d’Ivoire occupe, pour sa part, la deuxième place après son unique victoire face au Sénégal, par 25 à 21, lors de la deuxième journée du mercredi 11 juillet. Les leaders de ces deux zones, la Zambie pour la zone Sud et l’Algérie, meilleure équipe de la zone Nord, joueront la grande Finale de la Sylver Cup, le 25 août.

Ce choc décisif déterminera le pays qui accédera en Groupe A l’an prochain, et disputera la prochaine saison la Gold Cup. Madagascar qui a malheureusement perdu son deuxième match capital, lors de la dernière journée de la Coupe d’Afrique groupe B, restera et évoluera toujours dans le groupe B.