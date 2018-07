Rallye – France – Hugo Louvel au rallye de Lozère

Hugo Louvel sera au départ du Rallye Terre de Lozère, dans un peu plus d’un mois. La course se tiendra les 25 et 26 août, dans le Sud de la France.

Le champion de Mada­gascar de slalom 2017 vient tout juste d’obtenir sa licence internationale auprès de la Fédération du Sport Automo­bile de Madagascar. Pour rappel, il a eu ses dix-huit ans cette année.

Dans une interview au mois de février, le jeune pilote avait dévoilé son projet d’aller courir dans l’Hexagone. Un projet qui prend forme aujourd’hui. Il avait également annoncé sa future voiture à l’occasion, à savoir une Ford Fiesta.

« En milieu d’année, je pars pour disputer quelques rallyes en France. Et ce, afin de préparer la saison 2019 du cham­pionnat de France junior. Je serai au volant d’une Ford Fiesta », lance-t-il.

Cette année, Hugo a effectué ses débuts en championnat de Madagascar de rallye. Histoire d’acquérir le maximum d’expérience avant de rouler en France.

Au volant d’une Peugeot 306, il a participé au Rallye Motul du mois de mai, puis au Rallye Visca Nankang du mois de juin. En parallèle, il a également pris part à la première moitié de saison du cham­pionnat de slalom.