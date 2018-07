Hôtellerie – Un premier appart-hôtel à Toamasina

Véhiculant le luxe et l’excellence, une nouvelle enseigne hôtelière voit le jour dans la capitale économique de la Grande île.

Opérationnel. En construc­tion depuis quelques temps dans le quartier de Tana­makoa Toamasina, le

« Streamliner hôtel apparte­ment » a accueilli, ses premiers clients. Le premier appart-hôtel de la ville de Toamasina a été inauguré, vendredi avec, déjà, quatre étoiles à son actif et trente-six appartements de luxe entièrement équipés et disposant d’un espace de vie, d’une kitchenette et d’un balcon. Il s’ajoute ainsi à la liste des établissements hôteliers composant l’infrastructure d’accueil de la capitale économique du pays. « Nous ciblons tous les types de clients, mais nous nous concentrons également sur le tourisme d’affaire dans la mesure où la ville attire plutôt cette tranche de notre clientèle plus que d’autres. Par ailleurs, l’emplacement du Streamliner entre l’aéroport et le centre-ville conforte notre choix », souligne Cédric Rakoto, manager.

Ainsi, l’établissement propose trois types d’appartement à sa clientèle. À savoir, des studios d’une surface de quarante-sept, cent-vingt et deux cents mètres carrés. Des logements de classe T2, T3 et T4 où les locataires peuvent aussi profiter d’autres services à part le simple hébergement.

« Nous proposons aussi un service de restauration pouvant accueillir une centaine de couverts ainsi qu’un centre de Spa et de bien-être », détaille le manager.

Emploi

Ambitionnant de contribuer à la création d’emploi dans la région selon ses possibilités, l’établissement privilégie le recrutement local. « Pour le moment, nous employons une soixantaine de personnes, principalement, résidant à Toamasina. Cependant, selon les capacités et l’élargissement de nos activités, les possibilités de recrutement de techniciens hôteliers provenant d’autres régions ne sont pas à exclure. D’ailleurs, nous avons déjà quelques employés provenant de la capitale, de Mana­nara, du côté Nord-Est mais la majorité de notre personnel est composé de gens d’ici », explique Cédric Rakoto.

Un principe de recrutement encouragé par les autorités locales dans la mesure où cela contribue activement au développement de la région. « Les initiatives comme celle-ci sont fortement encouragées. Nous invitons les investisseurs à prendre contact avec la municipalité afin que nous puissions trouver les possibilités pour faciliter ces investissements allant en faveur du développement socio-écono­mi­que de la ville et de la région », conclut Elysée Ratsiraka, maire de Toamasina