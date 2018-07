Concert – Lalatiana, impériale à Mahamasina

Le concert, impatiemment attendu par bon nombres de mélomanes, a tenu toutes ses promesses. Hier, Lalatiana & Co ont conquis leurs spectateurs au Palais national de sports et de la culture.

Le show intitulé « Lalao iray izay tiako indrindra », organisé par mi-Ritsoka Production de Hery Randriamampianaina dans la poursuite de la célébration de son 10è anniversaire, est auréolé d’un vif succès, du côté de Mahamasina. Mieux vaut tard que jamais. Après neuf mois d’impatience après l’annulation en octobre 2017, due à l’épidémie de peste dans la capitale, le rendez-vous s’est enfin concrétisé dans l’après-midi du 15 juillet, en parallèle avec la grande finale de la coupe du monde de football en Russie. Le choix est libre pour chacun mais pour les organisateurs, tout a été minutieusement étudié à l’avance. Une marque de professionnalisme pour démarrer le concert à 14 heures et s’achever à 17 heures, afin que les férus du ballon rond puissent assister à la finale.

La ponctualité ayant été respectée, à 14 heures tapantes, le premier morceau intitulé « Ho an’iza ny masoandro » est accueilli par une salve d’applaudissements. Sans tarder, les « Alina», «Faniriana», «Avelao any», «Ifonako», «Masoandron’ny fitia», «Aiza», «Todim-pitia», «Lasalasa ambiroa», «Tia», «Manina», «Rahavako», «Tany», «LLT blues fitia», «voara» «Fahiny» «Dobla sento», «Moa ve», ont également réchauffé l’ambiance et ont fait monter la tension à son plus haut degré. À chaque morceau proposé, c’est le grand délire du côté des spectateurs qui ont prouvé leur forte complicité et surtout, leur fidélité aux 15 acteurs sur scène. Ces derniers ont tous été à la hauteur des attentes du public, venu nombreux. Outre son fidèle guitariste Rija, le batteur Nini et le vétéran Sofo Boa au clavier et l’accordéon, la diva Lalatiana, s’est entourée d’un tremplin de jeunes musiciens polyvalents (bassiste, violoniste, violoncelliste, trompettiste, saxophoniste, flûtiste, clarinettiste) et des choristes talentueuses. Ensemble, ils ont offert, avec beaucoup de succès, un véritable délice musical pour les yeux et les oreilles.

Humour

Dotée d’un grand sens de l’humour, Lalatiana a communié avec ses fans à sa manière. «Pour ceux qui me connaissent moins, j’aime bien plaisanter, faire rire, échanger des blagues dès que l’occasion se présente. Mais aujourd’hui, il est surtout question de partager de la bonne musique aux mélomanes» a-t-elle confirmé sur scène. «Tsiaro anao», «Ilay fitiavana», «Ranomason’ankizy», «Misy antony», «Devoly sady anjely», «Ianao namako», «Nofy», «Imalala», «Ny nandaozany ahy», «Morondrano», «Tsy anjarako», «Volaparata», «Antson’ny manina», «Oay», «Hijanona aho», «Oay lahy» et «Avealao», ont clôturé ce show de haute qualité.

Jean Paul Lucien