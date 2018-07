Bealanana – Des clous plantés dans le crâne de deux personnes

Œil pour œil, dent pour dent. Un élève et un homme adulte sont sur leur lit d’hôpital après que des clous leur ont été enfoncés dans la boîte crânienne. Dans un état préoccupant, ils sont placés en observation médicale à Antsohihy et à Antananarivo. Ces actes relevant d’une barbarie pure et simple ont été perpétrés dans l’après-midi de vendredi à Bealanana.

Accusé par l’adulte hospitalisé d’avoir volé l’une de ses poules, l’élève a été violenté par celui-ci. En s’emportant, il lui a planté un clou dans la tête. De peur qu’il ne subisse une vindicte, le propriétaire de la volaille s’est rendu au commissariat de police. Entre-temps, la colère a saisi la famille du petit. Vendredi, aux alentours de 16 heures, une horde d’individus en état d’énervement total s’est ruée en éclair au commissariat pour y prendre de force l’auteur de l’agression.

Pris en tenaille par une foule en furie, les policiers sur place n’ont pas pu la contenir. Arraché par les assaillants, le propriétaire de la poule a été lui aussi roué de coups avant que les proches de l’élève ne plantent à leur tour un clou dans sa tête. Aucune arrestation n’est jusqu’à maintenant signalée. Un calme plat plane à Bealanana III, théâtre de ces actes de désolation.