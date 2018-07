Andapa – L’imprudence d’un chauffard provoque un tollé

Conduite par un aide-chauffeur, une Mercedes Sprinter a tué une femme après avoir failli happer des piétons. Une atmosphère délétère s’est installée lorsqu’il a pris la fuite.

L’imprudence d’un aide-chauffeur de taxi-brousse a failli virer au tollé général au cœur de la ville d’Andapa avant-hier. Roulant à tombeau ouvert en pleine agglomération, la Mercedes Sprinter dont il était au volant a écrasé une femme de quarante-cinq ans après que d’autres piétons ont frôlé la mort. La mère de famille a succombé à un éclatement de la boîte crânienne. Alors que la colère montait d’un cran, les forces de police sont intervenues in extremis, évitant ainsi que le drame ne vire à l’émeute. Une frêle accalmie s’est emparée de la ville plongée dans l’émoi après le drame. Préoccupé par la situation, l’Organe Mixte de Conception (OMC) a pris des mesures d’apaisement. Les autorités sur place, dont le chef district et le commissaire de la police ont, de ce fait, rendu visite hier après-midi, à la famille endeuillée pour leur présenter les condoléances et adoucir les maux. Le foyer où se déroule la veillée funèbre se trouve à 12 kilomètres de la ville.

L’accident mortel est survenu samedi, aux alentours de 16 heures à Andrakata, près du pont menant au chef-lieu de commune. Le véhicule opère entre Andapa et Sambava, de source policière.

Activement recherché

Selon les informations communiquées, l’aide-chauffeur, âgé d’une quarantaine d’années, venait de le faire laver lorsqu’il en a ensuite pris le volant en l’absence du chauffeur. Déboulant dangereusement à vive allure dans les rues d’Andrakata, le véhicule fou a failli provoquer une hécatombe. Alors que les autres piétons qui ont risqué de se faire happer, ont eu plus de peur que de mal, la quadragénaire n’a, toutefois, pas eu cette chance. Elle arpentait tranquillement la rue après avoir fait des courses lorsque le véhicule fou l’a fauchée, la tuant sur le coup.

Après l’accident, l’aide-chauffeur a sauté hors de la Mercedes Sprinter pour aussitôt prendre la fuite en courant comme un dératé.

«L’aide-chauffeur en cavale demeure jusqu’à maintenant introuvable. Il est activement recherché. Nous procédons en revanche à l’audition du chauffeur. Celui-ci s’est dépêché auprès du véhicule laissé à l’abandon après que l’accident s’est produit», indique le chef de la police à Andapa.

Habitant dans le district de Sambava, le propriétaire de la Mercedes Sprinter impliquée dans ce drame, fait pour sa part l’objet d’une convocation.