Carburant – Une hausse effective de 50 ariary

L’État a fait un petit geste et a accordé une hausse de 50 ariary par litre au gasoil, le supercarburant et le pétrole lampant, aux pétroliers qui déclarent être en pertes comptables depuis le mois d’octobre 2017. En revanche, les consommateurs et automobilistes s’insurgent et n’acceptent aucune hausse vu la situation socio-économique du pays. Mais les stations service ont affiché 3400 ariary pour le gasoil, 4050 ariary pour le supercarburant et 2480 ariary pour un litre de pétrole lampant depuis hier.

Les pétroliers estiment que la structure actuelle des prix, contraignant l’État à lisser le prix, c’est à dire à appliquer des prix amortissant l’impact sur les prix à la pompe, vu la hausse du prix du baril, n’est pas viable. Le lissage implique qu’il y a une différence entre le prix réel calculé et le prix maxima à la pompe, qui est de l’ordre de 370 ariary par litre, laquelle doit être compensée sur les prochains prix.

« Le prix du pétrole Brent a augmenté de 39%, depuis octobre 2017 jusqu’en juin 2018, allant de 57.50 dollars à 73.16 dollars. L’ariary s’est également déprécié de 9%, par rapport au dollar américain, sur la même période », a expliqué l’Office malgache des hydrocarbures.