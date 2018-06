Ankasina – Trois détrousseurs écroués

Un jeune homme de 21 ans, le troisième détrousseur d’un policier et sa femme vient d’être cueilli à son domicile à Ankasina et envoyé à l’ombre par le Parquet. Ses deux complices ont déjà été placés à la maison centrale d’Antanimora, il y a quelques jours. Tous les trois ont de plus avoué être les auteurs principaux d’un vol à l’arraché dont le policier a été victime.

Le jeudi 10 mai vers 20h, près du magasin MadInox, ce membre des forces de l’ordre et sa femme se sont fait dérober leur sac à dos contenant trois téléphones et une somme de 120 000 ariary par trois individus. Ces derniers les ont menacés avec un sabre, puis ils se sont enfuis dans les dédales du quartier d’Ankasina. Le couple a tout de suite rejoint le poste de police avancé (PPA4) d’Anta­niavo pour déposer une plainte.

Un ratissage a été fait, mais s’est avéré inopérant. Une patrouille permanente a été engagée dans les parages. Un mois plus tard, trois policiers en civil ont repéré trois jeunes hommes suspects déambulant au même endroit du vol. Le trio a immédiatement vidé les lieux dès qu’ils ont vu les policiers.

Les deux d’entre eux ont vite été attrapés. Suite aux renseignements et signalements par eux fournis, le troisième fuyard a été facilement arrêté chez lui lundi aux environs de 16h. Il a été mis sous les verrous après avoir été déféré au Parquet. Le butin n’a pu être récupérés.