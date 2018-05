Tribunal Anosy – Des plaintes contre certains députés pour le changement

Offensive. Maître TantelyRamaroson et maître Tantely Rakotonirina ont déposé des plaintes à l’encontre des

députés pour le changement au tribunal de première instance Anosy hier. « Nous représentons ici deux institutions

à savoir la présidence de la République et le Sénat de Madagascar. Forcing d’entrée dans une zone déclarée

zone rouge en tant qu’institution de la République et propos mensongers et dénigrants de la part d’un parlementaire

à l’endroit de la présidence de la République sont les objets

des plaintes », ont-ils expliqué. En effet, les députés pour le changement avec leurs partisans sont entrés dans les locaux du Sénat Anosy, la semaine dernière pour en faire sortir les agents et fon ctionnaires de l’Institution, la semaine dernière, afin de suivre leur mouvement. Un député élu à Fianarantsoa, par ailleurs, lors d’une manifestation dans la capitale du Betsileo, il y a deux semaines a affirmé avoir reçu la somme de 200 millions d’ariary de la part d u préident d e l a République et du parti HVM pour ne pas faire partie du cercle des députés du changement.

« Des textes existent et nous les utiliserons contre ces entrées en zone rouge et ces propos mensongers », ontrésumé les avocats

Mirana Ihariliva