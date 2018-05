Motocross – Le circuit Djabala accueille le MX Nosy Be

Après Toamasina, la caravane du championnat de Madagascar de moto tout-terrain prend la direction du Nord-Ouest. Le circuit Ferdinand Djabala accueillera le MX Monster Energy Nosy Be, ce dimanche.

Après l’Enduro Sherco, le X-Country Acerbis et le Cross de l’Est, il s’agit du quatrième rendez-vous de la saison, organisé par Moto Club de Nosy Be et Bira Moto Club. Comme son nom l’indique, ce sera donc une course de pur cross, avec deux manches de vingt minutes, plus deux tours, au programme pour les catégories scratch, division 2, junior, vétéran et féminin.

Derrière, les pilotes de la catégorie 85 cm3 s’affronteront durant vingt minutes, plus un tour. Tandis que les plus jeunes de la catégorie 65 cm3 rouleront durant quinze minutes, plus un tour.

Haja Lucas Rakotondrazaka