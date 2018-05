Cité des Fleurs – Le président du conseil municipal destitué

Coup de théâtre au sein du conseil municipal de la commune urbaine de Mahajanga. Le président du bureau permanent, Paul Gervais Rasoanaivo du HVM, est destitué et tous les membres sont ainsi remplacés. Hier, durant la session extraordinaire, l’élection s’est tenue sans les neuf autres membres qui roulent pour l’ancien président. Ils sont sortis de la salle au moment du vote.

Le nouveau président, Jean-Yves José Ramanan­dratosoa du parti TIM, succède ainsi à Paul Gervais Rasoanaivo ; il a remporté le vote à l’unanimité de 10 voix. Une victoire pour le maire Mokhtar Andrianto­manga car la collaboration n’est plus possible avec l’ancienne équipe qui a essayé par deux fois de le faire tomber. Cette fois, il a bien pris sa revanche. L’alliance entre le Mapar et le TIM est concluante. « Nous sommes satisfaits du résultat et cela ne nous pose aucun problème que le parti de Marc Ravalomanana préside le Conseil, car l’objectif est le développement de notre ville. Nous avons besoin de coopérer avec ceux qui veulent faire avancer les choses », conclut-il.

Le nouveau bureau

– Président : Jean Yves José Ramandratosoa (TIM)

– Vice-Président : Sylvain Pascal Solomora (TGV- Mapar)

– Rapporteur 1: Georgial Rakotomalala (TGV-Mapar)

– Rapporteur 2 : Justine Ralinoro (TGV-Mapar)

Vero Andrianarisoa