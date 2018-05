Boeny – Troisième titre pour Fosa Juniors

Et de trois pour Fosa Juniors Boeny. L’équipe de Bob Kootwijk s’est assurée un troisième titre consécutif de champion, dimanche dernier. Et ce, après avoir enregistré un neuvième succès en neuf journées, devant l’Enac Sport (1-0).

L’unique but de la rencontre a été marqué par Hery, un des nombreux remplaçants habituels qui ont été titularisés, sachant que plusieurs cadres sont actuellement en rassemblement au sein de l’équipe nationale, à Carion. Fosa Juniors compte donc vingt-et-un points à son compteur.

Il est hors de portée au classement général de ce championnat régional du Boeny. Le prochain objectif du club sera de réaliser le doublé, en gagnant également le championnat de Madagascar.

L’an dernier, Fosa Juniors avait décroché sa toute première couronne au niveau national, en remportant la Telma Coupe de Madagascar.

Haja Lucas Rakotondrazaka