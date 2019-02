Vatomandry – Un canadien meurt décapité

Un Canadien âgé de cinquante et un ans a été charcuté puis décapité dans un site minier. deux individus ont été arrêtés.

L’étau se resserre autour de deux jeunes de vingt et vingt-deux ans pour le meurtre du ressortissant canadien Yasinsky Steven August, assassiné dans un site minier à Vatomandry. Le crime a été commis le 1er février, en plein jour vers 11 heures, dans l’exploitation de graphite de la Société Gallois à Marovitsy Sahamatevina, une localité située à une quinzaine de kilomètres de la RN 2, en prenant la bifurcation menant à Vatomandry. Le Canadien était âgé de cinquante-neuf ans. L’homicide est d’une barbarie sans pareille. Ses bourreaux lui ont ôté la vie dans des circonstances des plus atroces. Le défunt a été décapité après avoir été assommé plusieurs fois à coups d’armes tranchantes en pleine tête. Au terme de quatorze jours de cavale, deux suspects ont été appréhendés par la gendarmerie.

Recherche

« Cette double arrestation est l’aboutissement d’une investigation menée par la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Vatomandry. Le jour même du meurtre, un motocross appartenant à la victime que les tueurs ont dérobé puis tenté de dissimuler, a été retrouvé non loin des lieux du crime. Les malfaiteurs ont balancé le deux-roues dans un ravin en attendant probablement de trouver un acheteur potentiel », lance le lieutenant-colonel Théodule Ranaivoarison, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Antsinanana.

« Le meurtre est l’œuvre de trois récidivistes. En effectuant des perquisitions aux domiciles des deux individus arrêtés, nous avons mis la main sur un coupe-coupe ainsi que la clé de la moto du défunt. Le troisième membre de la bande est encore en fuite. Il serait en possession du smartphone du Canadien », indique le colonel Théodule Ranaivoarison, saisissant la balle au bond.

En apportant de plus amples explications, l’officier supérieur explique que les deux suspects, dont le gagne-pain repose sur des activités paysannes, habitent dans la commune de Saha­matevina même. Ils ont déjà été incriminés dans des vols de carburant perpétrés dans le site minier en question.

La société d’extraction minière Gallois emploie une centaine de Chinois. Yasinsky Steven August y travaillait en tant que cadre lorsque la mort l’a frappé.