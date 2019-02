Rapts à tsaratanàna – Un gendarme munitionnaire des kidnappeurs

Neuf personnes dont un gendarme artilleur, ravisseurs d’un infirmier, à Manakana, dans le Betsiboka, ont comparu devant le parquet, hier.

Mis à nu. Epinglé dans l’équipe de kidnappeurs qui sévissait dans le district de Tsaratanàna depuis bien longtemps, un gendarme fournisseur de munitions figure parmi les neuf suspects traduits devant le parquet, hier. Il s’est fait arrêter à Manakana, au Nord-ouest d’Andriamena, pour enlèvement d’un infirmier en janvier. De mèche avec ce réseau criminel, il a travaillé comme indicateur des bandits. Il a été soumis à un interrogatoire. Leur comparution devant le juge s’est poursuivie tard hier.

Les autres ont été trahis par des conversations téléphoniques avec les brigands la veille du récent enlèvement perpétré dans la ville de Tsaratanàna. Le général de division Njatoarisoa Andrianjanaka, commandant de la gendarmerie nationale (GN) se montre rigoureux à travers ses expressions d’hier au toby Ratsiman­drava. « La GN n’abrite aucun malfaiteur. Quel que soit le grade du gendarme, son complice, il sera enquêté et livré à la justice. Ça suffit avec les mauvaises pratiques et que tous militaires fassent attention pour ne pas être tentés », prévient-il. Jusqu’ici, la situation sécuritaire dans la circonscription de Betsiboka reste préoccupante.

Zone enclavée

Du coup, trente éléments armés de la GN viennent d’être envoyés sur place pour renforcer les rangs dans la chasse aux ravisseurs qui détiennent, jusqu’à l’heure actuelle, au moins deux otages. À part la descente des quelques officiers supérieurs et généraux, il y a quelques jours, et le déploiement du renfort depuis la capitale, les gendarmes de la compagnie et brigade ont spécialement été multipliés.

L’opération de ratissage afin de retrouver les autres coauteurs dans ces rapts successifs se déroule entièrement dans une zone enclavée. Comme le général de division Njatoarisoa le constate, cet enclavement fait partie des trois principales raisons favorisant l’insécurité grandissante locale. « Les bandits profitent du problème de rattachement judiciaire de Tsaratanàna et la réticence de la population envers la gendarmerie, mais surtout l’inaccessibilité des lieux », explique-t-il.

Ces ravisseurs se déplacent fréquemment, compliquant leur traçabilité par voie téléphonique. Ils ont négocié avec la famille des otages une rançon dont le montant n’a pas été révélé, jeudi.