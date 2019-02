Projet IBF – Le terrain d’Antsararay réhabilité

Projet sportif et social. Le terrain de basketball de l’école primaire publique d’Antsararay Ambohima­narina vient d’être réhabilité et inauguré hier.

Ces travaux de réhabilitation entre dans le cadre du projet IBF (International Basketball Foundation) mis en œuvre depuis 2016 et prendra fin cette année. La cérémonie d’inauguration a été honorée par la présence des représentants du ministère de la Jeunesse et des sports et de l’ambassade d’Allemagne.

Le terrain a été recouvert de béton et clôturé, de nouveaux panneaux ont été installés, un gradin bâti sur un côté. Le devis initial du projet s’élève à 42 millions d’ariary et l’ambassade d’Allemagne, par la coopération allemande a financé 85% du projet soit 36 millions d’ariary et le reste par la fondation du Fiba qu’est l’IBF.

Outre l’inauguration des travaux de réhabilitation du terrain, la fédération a remis des dons aux bénéficiaires dont deux cent cinquante kits scolaires, des kits enseignants et diverses fournitures pédagogiques, des matériels sportifs dont des ballons, filets, jeux de maillots et kits encadreurs.