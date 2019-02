Football – Le comité de normalisation sort de son silence

Il était temps ! Après plusieurs semaines de mutisme, le comité de normalisation est enfin sorti de son silence.

Depuis la conférence de presse du lundi 17 décembre, aucune information n’avait plus fuité depuis Isoraka, hormis le début de la coupe nationale. « Quand le moment viendra, nous vous recontacterons et nous vous communiquerons de nouvelles informations », avait martelé la présidente, Atallah Béatrice, à l’issue de cet entretien avec les médias.

Il aura donc fallu attendre la mi-février. « Nous analysons la situation de certaines structures. Nous rencontrerons les dirigeants de ligues régionales concernées. Nous nous penchons également sur les textes qui concernent les scrutins à organiser », peut-on lire dans une des publications sur la page Facebook anciennement connue sous l’appellation « Fédération Malagasy de Pétanque », mais qui a été renommée en « Comité de Normalisation pour la Fédération Malagasy de Football ».

Voilà donc pour les tâches actuelles. Par contre, aucune date n’a été dévoilée à propos des élections à venir, alors que c’est l’information principale que tous les footeux ont hâte de connaître.

Un autre post évoquait, pour sa part, l’équipe nationale : « Le sélectionneur (ndlr: Nicolas Dupuis) rencontrera les dirigeants du comité de normalisation, à la fin de ce mois de février. Et ce, afin de discuter de la préparation de la sélection en vue de la CAN 2019. Précisons que la présidente du comité a déjà rencontré le capitaine, en France, précédemment. »

La prochaine échéance des Barea est fixée pour la mi-mars. Il s’agira d’un déplacement au Sénégal, dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Un match sans enjeu sachant que les deux nations sont déjà qualifiées, mais qui constituera, cependant, de préparation grandeur nature pour la phase finale du sommet continental.

D’après les bruits de couloir, le regroupement est prévu se tenir à Paris. Par la suite, les Barea s’envoleront directement pour Dakar. Ils auront quelques jours pour s’acclimater aux conditions locales et pour préparer la rencontre, comme ce fut déjà le cas lors de la première journée et de la rencontre face au Soudan.