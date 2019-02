Commune urbaine d’Antsirabe – Grève générale du personnel

Arrêt du travail jusqu’à nouvel ordre. Après plusieurs mois de zizanie entre le premier magistrat de la ville et eux, les employés de la commune urbaine d’Antsirabe ont lancé une grève générale depuis vendredi. Ils ont commencé par fermer tous les bureaux et arrêter tous les services, puis installer des banderoles devant les accès de la commune.

Le non payement de dix mois de salaire, l’injustice à l’encontre du personnel ainsi que la suspicion d’une mauvaise gouvernance sont les principales causes de cette grève prévue pour une durée indéterminée. La suspension du travail est la solution qu’ils ont trouvée, après avoir vainement lancé des appels aux dirigeants de la municipalité et aux responsables concernés de prendre une décision pour régler ce grand problème de la commune. Une attitude qu’ils observeront jusqu’à la régularisation totale des arriérés.

Aussitôt suivi par les bureaucrates travaillant dans le centre-ville, là où ils ont organisé la manifestation, le personnel de la voirie a entamé la grève en fermant le portail des locaux à Ivory et en effectuant une marche collective jusqu’à la mairie. Une grande chaine a été installée devant celle-ci pour bloquer le passage, mais le maire, Paul Razanakolona, accompagné de quelques agents de la police du marché, l’a découpée. Cela a aggravé la colère des grévistes.

Le maire qui relie cette manifestation à des fins politiques, a néanmoins reçus pour discuter. Il a ainsi annoncé la régularisation de deux mois et demi de salaire d’ici quelques jours. De nombreuses remarques et questions sur la gouvernance et l’état financier de la commune lui ont été demandées, mais ses explications et la solution qu’il a données n’ont pas satisfait les grévistes qui décident de continuer leur manifestation.