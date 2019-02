Basketball – Afroleague – Entrée ratée pour le Cospn

Les policiers du Cospn se sont pliés face aux Angolais du Petro Atletico d’Angola. Le Smouha d’Egypte a assuré pour sa part son entrée.

Faux départ pour les Malgaches. En deuxième heu­re de la première phase du groupe D de l’Afroleague baptisée Round of 16 hier au palais des sports à Mahamasina, le Club Omnisports de la Police nationale (Cospn) s’est plié sèchement face à l’Atletico Petroleos de Luanda de l’Angola sur le score de 99 à 76.

Les policiers malgaches ont eu du mal à pénétrer les murs défensifs angolais. La bande à Guillaume, capitaine malgache, a tout de même impressionné les spectateurs du palais des sports en maîtrisant la situation lors de la première période. Ils ont mené 18 à 12 à la fin du premier quart-temps.

Les Angolais changent la donne à partir de la deuxième période et devancent les locaux par 41 à 33 à la pause. Le Petro Atletico n’a fait qu’assurer la défense lors des trois prochains quart-temps et a tout fait pour garder l’écart.

Ils ont mené 64 à 26 à la fin du troisième quart-temps, et score final 99 à 76. « Le début du match a été difficile. On est revenu dans le match en troisième quart-temps. Bref, l’espoir est pour nous très élevé. On continue d’avancer tranquillement », a confié le coach d’origine camerounaise, Lazare Adie Ngono.

« Madagascar a une très bonne équipe,mais nous avions du sang froid de notre côté. Il faut aussi savoir gérer une telle compétition de haut niveau. L’objectif est pour nous de se qualifier pour la prochaine étape ou de remporter le titre autant que possible » a-t-il enchainé. « On a fait un bon match, c’était une bonne entrée. On n’a pas eu peur d’eux, les garçons ont beaucoup donné. C’est une question d’expérience. On est solidaire, sans aucune pression. Ils sont des professionnels, leur championnat est tout fait différent, mais je suis fier de mes gars », a exprimé le coach du Cospn, Julien Chaignot.

Différence de niveau

« Le niveau des Angolais est très élevé. C’était une sorte d’examen pour nous. Nous avons constaté la différence de niveau et de taille, ainsi que technique », reconnait Guil­laume, capitaine du Cospn. En match d’ouverture, le Smouha Sporitng Club de l’Égypte a défait sans trop de résistance le Tout Puissant Mazembe de la République Démocratique de Congo sur le score de 78 à 65.

Les Égyptiens, sans aligner le grand Hamad de 2,28m, ont été supérieurs physiquement et techniquement. Ils ont mené largement 40 à 30 à la pause. Efficaces en rebonds défensifs et offensifs, les Égyptiens ont pu maitriser la situation du début à la fin de la rencontre.

Les Congolais se contentaient plutôt des tirs de loin dont la plupart ratés. Le Smouha a largement mené 41 à 33 à la pause, puis 64 à 56 à la fin du troisième période. Les Congolais, Roabig et Ribuga ont tenté de réduire l’écart en troisième période mais les Egyptiens ont su maitriser la situation en gardant l’écart.

« Mon équipe a fait mieux face à une bonne équipe congolaise. On est plutôt bien organisé », a confié l’entraineur égyptien, Ashnif Farouk Twfek Elsayed. « Les joueurs sont fatigués après de long voyage. On n’a pas eu assez de temps pour récupérer », a souligné le capitaine congolais, Kizuba Gégé. « On a raté beaucoup trop de tir », a souligné le coach Simplis Bukas Tshibangu.

En deuxième journée ce samedi, Cospn est condamné à remporter la victoire pour pouvoir accéder en Elite 8, la prochaine étape.