Aurélien Cotentin dit Orelsan – « Créer des concepts inédits pour mieux valoriser Madagascar »

L’un des piliers du rap français, Orelsan a suscité un buzz à l’échelle nationale lors de son passage dans la Grande île. Le rappeur s’est plu à échanger avec des artistes, hier.

Un véritable ovni dans le milieu du rap contemporain. Ses pairs le décrivent ainsi quand ils écoutent ses compositions, et qu’ils admirent son talent et sa plume. Avec une bonne dizaine d’années de carrière sur la scène du rap français, Orelsan a définitivement su s’affirmer comme l’un des tauliers de la musique francophone. De passage à Madagascar, dans le cadre d’une visite de courtoisie auprès de la famille de sa compagne d’origine malgache, le rappeur s’est plu à découvrir la ville des Mille, le pays et surtout sa culture ainsi que sa communauté d’artistes.

C’est grâce à l’initiative de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely qu’Orelsan a pu profiter d’une séance de rencontre et de partage avec des artistes de tous horizons, hier après-midi. Qu’ils soient rappeurs comme lui, auteurs, slammeurs, danseurs, compositeurs, comédiens de théâtre ou encore photographes, ils ont eu le privilège de profiter d’un moment inédit avec Orelsan. C’est d’ailleurs l’occasion pour le rappeur de se redécouvrir sous toutes ses coutures auprès de ses pairs nationaux. « J’ai appris à connaitre Madagascar au fil des ans, notamment à travers sa musique. D’ailleurs, je salue particulièrement le talent de ces groupes malgaches que je connais, à l’instar de Dizzy Brains, mais aussi Shyn et Deenyz, que je trouve exceptionnels », affirme Orelsan.

Promouvoir la culture 2.0

Un artiste accompli, qui jouit pleinement des avantages que lui apportent les nouvelles technologies, Orelsan promeut activement les vertus d’internet, des réseaux sociaux et des prouesses technologiques actuelles, pour faire valoir l’art et la culture dans toute sa splendeur. « Je suis convaincu du fait qu’il y a beaucoup de choses à faire ici, d’ailleurs vous avez tous un fort potentiel. En outre, il vous faut juste arriver à créer des concepts inédits et bien représentatifs de votre culture, pour mieux valoriser Madagascar », confie Orelsan. Et en prenant exemple sur lui, qui à ses débuts, s’est surtout fait exclusivement remarquer, grâce à internet, il rajoute « D’autant plus qu’actuellement, nous avons tout à notre disposition, pour assouvir la visibilité de nos œuvres, que ce soit sur facebook, instagram ou youtube. Libre à vous d’exposer votre talent ».

Didier Montagné, directeur délégué de l’IFM de lui rappeler que les difficultés auxquelles font face les artistes malgaches, notamment vis-à-vis de l’écosystème culturel national, sont assez désavantageux pour eux. Les artistes présents évoquent à leur tour à Orelsan le contraste entre la politique culturelle problématique au pays et celle dans l’Hexagone. Le rappeur de rassurer

« Partout ailleurs, il est toujours difficile de vivre de la culture. Malgré cela, n’ayez pas peur de prendre des initiatives par vous-mêmes, d’entreprendre et de toujours créer ». Au-delà de son passage, Orelsan promet de revenir, mais surtout de garder contact avec la communauté culturelle nationale, pour d’éventuels projets artistiques.