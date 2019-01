Tennis – championnat d’Afrique Australe – Madagascar championne en U16 filles

La sélection nationale U16 filles est sacrée championne d’Afrique australe. Elle est qualifiée pour jouer le sommet continental par équipes au mois de juin.

Consécration. Après le succès de Madagascar au championnat d’Afrique australe individuel en obtenant la première place au classement général, la Grande île s’est encore distinguée dans les épreuves par équipe.

Hier, sur les courts du central tennis club de Windhoek, en Namibie, l’équipe nationale U16 filles a décroché le titre de champion d’Afrique australe par équipe en surclassant les Sud africaines sur deux victoires à rien.

Dans le simple numéro deux, Mialy Ranaivo a disposé de Ine Lamprecht en deux sets ( 6/3 6/0). Après, c’était au tour de Narindra Ranaivo de prendre le dessus sur Kelly Arends en deux sets également (6/3 6/3).

Après ces deux franches victoires, les organisateurs ont décidé de ne plus faire jouer le double.

« On est très heureux de notre victoire. C’était un long séjour où il a fallu au fil des jours apporter un peu plus d’effort pour aller chercher le titre régional. On est très fières de pouvoir représenter l’Afrique australe pour les championnats d’Afrique par équipe des U16 » , rappelle Narindra Ranaivo.

Fatigue

Chez les U16 garçons, Madagascar a perdu en finale contre l’Afrique du Sud sur 0 à 2.

Engagé pour jouer le simple numéro deux, Fenosoa Rasendra a montré de la résistance contre Connor Kruger mais a tout de même fini par capituler (3/6 4/6).

Toky Ranaivo, ensuite est entré en scène et a livré un match à sensation contre Carl Roothman. Il s’incline 5/7 6/7 en deux tours d’horloge. La fatigue était au rendez-vous et la pression était bien trop énorme.

Pour les matches de classement, les U14 filles ont terminé le championnat d’Afrique australe à la seconde place. Une médaille d’argent bien méritée suite à une précieuse victoire contre le Zimbabwe sur deux victoires à rien. Miotisoa Rasendra et Maholy Razakaniaina se sont respectivement imposées devant Midzi Tanyaradzwa (6/3 6/1) et Mauchi Tadiwanashe (7/5 7/6).

Pour les U14 garçons, Madagascar, composé de Finoana Rakotomalala, de Mahefa et de Harena Rafidiarison a raté une place sur podium. Le duo Mahefa-Finoana a perdu le double décisif 2/6 6/7 contre la paire sud africaine Georgiev/Vorwerk.

Rideau donc sur ce championnat d’Afrique australe individuel et par équipe des U14-U16. Le prochain rendez-vous de nos jeunes tennismen est prévu pour le 27 février à Antananarivo pour deux tournois du circuit africain U14.